Ecco chi è Arnold, lo "sconosciuto" vip al Grande Fratello

Il nuovo concorrente del GF, Arnold Cardaropoli, presentato come 'persona comune': guardando ai suoi social però qualcosa non torna

Qualcosa non quadra con il cast della nuova edizione del Grande Fratello, in particolar modo in uno dei nuovi ingressi della scorsa puntata. Si tratta di Arnold Cardaropoli: presentato come uno sconosciuto al pubblico di Canale 5, basta fare un giro sui suoi social per scoprire come non sia del tutto vero.

Dopo edizioni da molti definite trash e poco appetibili, in cui il format Vip è stato straziato da una grande quantità di personaggi del web – che aspirano allo status di Vip, ma che di fatto non lo possiedono – quest’anno Piersilvio Berlusconi era stato chiaro: si ritorna alle origini, con un’edizione del Grande Fratello più ricca di gente comune e meno dinamiche spicciole.

Per rispettare le linee guida anti-trash dettate dai piani alti di Mediaset, Alfonso Signorini, ancora una volta al timone del reality show, ha messo in piedi una selezione più accurata per unire sotto lo stesso tetto personaggi comuni e altri più noti ma con qualcosa di concreto da raccontare al pubblico.

Sarebbe dovuta essere un’edizione orfana di star dei social – o presunte tali – eppure questo nuovo concorrente, Arnold Cardaropoli, sembrerebbe essere proprio una di queste. Su TikTok conta ben oltre 700mila followers. Cifre che, a conti fatti, non farebbero parlare proprio di persona ‘comune’.

Originario del Ghana, Arnold ha affermato di lavorare per un’agenzia di comunicazione. Adottato da una famiglia italiana, insieme a suo fratello, il 22enne s’è dichiarato pronto, felice ed entusiasta di intraprendere quest’avventura. Nonostante si tratti di un personaggio piuttosto fuori dal nuovo target scelto per il programma, riuscirà a far ricredere i detrattori?