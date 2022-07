Dopo il terrificante incidente che si era verificato all'altezza dell'uscita Casilina si sa altro: ecco chi era il 22enne schiantatosi con l’auto sul Gra

Dopo il terribile incidente immortalato in un video che sta impressionando i social arriva la notizia su chi era il 22enne schiantatosi con l’auto sul Gra ad una velocità folle poco sotto i 300 kmh. I media spiegano che Mattia Orsus Brischetto era nella sua Audi R8 assieme ad un amico e ad una ragazza incinta quando aveva deciso di spingere il suo bolide fino a trasformarlo in una bara.

Chi era il 22enne schiantatosi a 300 all’ora

Quel terrificante incidente era avvenuto all’altezza del chilometro 37.500 del Gra, nei pressi dell’uscita Casilina e le due persone che erano con Orsus sono risultate ferite, il giovane in condizioni molto serie e la ragazza che viene data per fortuna come “fuori pericolo”. E proprio il video girato dall’amico della vittima aveva dato la cifra di quella terrificante partita con la morte: ad un certo punto il conducente dell’automobile ha perso il controllo e l’automobile è finita contro il guard rail.

I soccorsi e la corsa inutile in ospedale

Purtroppo per Mattia-Orsus non cè stato nulla da fare malgrado un tempestivo trasporto del 118 al pronto soccorso del Policlinico di Roma Tor Vergata. Sulla dinamica dell’incidente stanno indagando gli agenti della polizia di Stato.