La misteriosa lista arrivata ad Otto e mezzo e i nomi del M5s: "Ecco chi ha votato La Russa", il giallo dei renziani e le accuse del Cav

“Ecco chi ha votato Ignazio La Russa”: dopo l’elezione del presidente del Senato e gli screzi in aula tiene banco il giallo dei voti assegnati all’uomo forte di Giorgia Meloni, con i renziani trati in ballo dalle accuse di Silvio Berlusconi.

A Palazzo Madama è successo di tutto e la giornata di oggi alla Camera risentirà di quegli strascichi. Il senatore di Fratelli d’Italia ha ricevuto più voti di quelli necessari, voti fra cui però non ci sarebbero stati quelli di Forza Italia, indispettiti per il no della Meloni alla berlusconiana Licia Ronzulli.

“Ecco chi ha votato La Russa”: il giallo dei renziani

E il dato è che dalle opposizioni sarebbero arrivati almeno 17 voti “che al momento non hanno un nome”.

Lo scrutinio è segreto ma Silvio Berlusconi, protagonista di una baruffa vivace con Ignazio la Russa, avrebbe parlato anche di quei 17 voti arrivati dalle opposizioni. E ha detto: “Sapevamo che La Russa lo avrebbero votato gli altri, Renzi Azione e i senatori a vita“. E ancora: “Io ho dato un segnale di apertura per una collaborazione”.

La lista arrivata ad “Otto e mezzo” e il M5s

Ma allora sono stati i renziani? Tutto bene se non fosse che i renziani di scranni in Senato ne hanno nove.

Nel corso della puntata di Otto e Mezzo del 13 ottobre ad una giornalista del Corriere della Sera era arrivata una lista che fra gli elettori esterni includeva anche alcuni esponenti del M5s.