Ecco chi sono le vittime della tragedia in Puglia: si tratta di 7 persone

Le vittime della tragedia in Puglia sono state identificate. Si tratta di 7 persone tra cui un'intera famiglia. Nessun superstite.

Svelata l’identità dele vittime della tragedia in Puglia. Si tratta di una famiglia slovena, di un medico del 118 e due membri dell’equipaggio. L’elicottero è precipitato tra San Severo ed Apricena.

Ecco chi sono le vittime della tragedia in Puglia

I membri della famiglia slovena deceduta nel volo partito dalle Isole Tremiti sono quattro, tra questi il membro più piccolo ha solo 13 anni. Ecco i nomi e l’età delle vittime: Bostjan Rigler, di 54 anni; Jon Rigler di 44; MatejaCurk Rigler, di 44; Liza Rigler di 13 anni. Insieme a loro, a bordo dell’elicottero, viaggiava anche il medico Maurizio De Girolamo, 64 anni. Il dottore pugliese aveva appena finito il suo turno di lavoro alle Tremiti e stava tornando sulla terraferma.

Il figlio del dottor De Girolamo è un ex parlamentare del Movimento 5 Stelle che ha seduto in Aua durante la scorsa legislatura. Tra le vittime anche l’equipaggio, composto dal pilota Luigi Ippolito e dal co-pilota Andrea Nardelli.



Emiliano lascia il corteo e il sindaco delle Tremiti spiega il perchè della scelta aerea

Dopo aver appreso la notizia del ritrovamento dei corpi e dell’elicottero, il governatore della Puglia Michele Emiliano ha lasciato il corteo della manifestazione per la pace. Il presidente della Regione sta tornando da Roma per recarsi a Foggia. I passeggeri potevano scegliere di tornare via mare sulla terraferma, ma, come spiega il primo cittadino delle Tremiti Peppino Calabrese: “Il medico aveva appena terminato il turno di lavoro ed ha deciso di prendere l’elicottero anziché la nave per le condizioni meteo marine avverse.

Qui da noi si è abbattuta una fitta nebbia”.