Una combinazione micidiale di sesto senso femminile e di disponibilità di mezzi: ecco come ha fatto Shakira a scoprire il tradimento di Piqué

Sesto senso femminile e mezzi per verificare se fosse il caso di assecondarlo: ecco come ha fatto Shakira a scoprire il tradimento di Piqué. Secondo quanto riferito da Informalia la cantante si era rivolta ad un’agenzia investigativa dopo i primi sospetti in primavera ed aveva fatto amarissimo centro pochi giorni fa.

E attenzione: non centro su una scappatella di talamo, ma parrebbe su una vera una relazione più stabile che ha distrutto Shakira.

I trucchi di Shakira per scoprire il tradimento di Piqué

In questi giorni e dopo il tam tam sulla fine del rapporto con il calciatore ed asso dello sport giornali e siti di gossip si stanno sbizzarrendo per cercare di capire come e quando Piqué abbia tradito Shakira.

E la prima indiscrezione parla dell’assunzione di un investigatore privato. Si, ma chi sarebbe la donna che ha soppiantato Shakira nel cuore e nel letto di Piqué? Si tratterebbe di una ragazza poco più che 20enne e lavorerebbe come cameriera in un locale notturno di Barcellona.

L’incontro in un locale a Barcellona

E i sintomi che qualcosa non andava? Pare che il calciatore fosse diventato sfuggente ed avesse esposto il fianco ad un’indagine abbastanza “facile”.

Proprio nel locale dove la ragazza lavora i due si sarebbero incontrati, ignari di essere attenzionati, tanto attenzionati che in possesso di Shakira ci sarebbero anche messaggi dal tono inequivocabile: “Sei la mia first lady”.