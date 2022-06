Balli, musica, follie e la sua ormai celebre "danza" assieme ad un folto gruppo di vip: ecco come ha festeggiato i suoi 40 anni il single Marco Borriello

Con musica, allergia, balli fra cui la sua celebre “danza” e qualche scherzoso “messaggino” video ad Ibra: ecco come ha festeggiato i suoi 40 anni Marco Borriello. Nella sua mega villa di Ibiza l’ex attaccante di Milan, Roma e Juve ha ospitato più di 100 amici per un traguardo importante.

I pazzi 40 anni di Marco Borriello

E giusto nell’imminenza della festa di compleanno di Marco è uscita una sua intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale Borriello ha ripercorso alcuni dei momenti più iconici anche della sua vita sentimentale, svelando qualche verità “a sopresa”. Ha detto Marco: “Pensavo che Belen fosse la donna della mia vita? Ero talmente immaturo che non ci ho mai pensato, ho vissuto quella storia senza farmi troppe domande”.

E ancora: “Ora non ho una compagna, sono follemente innamorato della mia vita”.

Serata al “Lio” e poi tutti al villone

Come spiega anche Pipol Gossip dei 40 anni di Borriello si parlava da giorni, a contare che le sue megafeste sono rinomate. E lo sono anche per la location: una lussuosa villa del valore 15 milioni di euro ad Ibiza. Al party sono stati invitati molti vip: calciatori, ex calciatori, volti della tv, dj.

Ovviamente per quanto concerna la compagnia femminile nessuna delle sue ex è stata invitata e una specie di antipasto della festa c’era già stato la notte prima “al Lio , locale più cool d’Europa”.