Ecco come rendere manageriale quella risorsa chiamata turismo

Roma, 07 Apr. – Secondo i dati elaborati dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, il turismo in Italia ha generato un valore aggiunto di 368 miliardi di euro, pari a circa il 18% del PIL, considerando il valore economico diretto e indiretto, con rilevanti effetti indotti negli investimenti e nell’occupazione: “Si tratta di numeri importanti -spiega Samuele Flaminio, imprenditore del comparto e ideatore del metodo Numberless- ma pochi sanno, ad esempio, che il 50% degli hotel, nel nostro Paese, sono gestiti da una società semplice o da una ditta individuale. Il che dimostra come il concetto di managerialità in questo settore non abbia ancora trovato un’adeguata dimensione”.

Flaminio, che ha iniziato la sua avventura nel mondo dell’ospitalità dal basso, oggi, fra le altre cose, gestisce un albergo sul lago di Como, dove ha unito passione e analisi numerica, ha approfondito strategie fiscali per ridurre le tasse e ha partecipato a incontri di settore, consolidando competenze superiori alla media: “Tutto questo -sottolinea- mi ha permesso di mettere a punto un protocollo che ho chiamato Numberless, una guida pratica per aiutare gli albergatori a dominare i loro numeri e prendere decisioni strategiche. Il che ha delle conseguenze molto gestionali molto importanti e significativi, conseguenze che pongono le basi per una crescita solida della propria attività”.

La gestione finanziaria di un albergo o di un ristorante richiede tempo e attenzione costante, ma con le strategie di contabilità di Numberless è possibile dunque dedicare più tempo alla propria attività e meno alla contabilità: “Il nostro metodo evoluto -afferma il suo ideatore- permette di avere sempre sotto controllo i numeri, pianificare le entrate e le uscite e avere una visione strategica per il futuro. Una consulenza sartoriale e non standardizzata in quanto, conoscendo le dinamiche del mercato turistico, ogni progetto, grazie a un team di specialisti sempre aggiornati, viene implementato in funzione delle variabili legate al settore: location, tipo di struttura, target della clientela, business model. L’obiettivo è di garantire quell’approccio manageriale che renderà il turismo ancora più importante nell’economia italiana”.