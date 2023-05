Home > Askanews > Ecco cosa dice il video della Cia per arruolare informatori russi Ecco cosa dice il video della Cia per arruolare informatori russi

Milano, 16 mag. (askanews) – La CIA ha creato uno speciale canale Telegram sul quale ha pubblicato un video in russo per i delusi dal corso intrapreso dalla Russia e che si rivolge chiaramente a chi lavora per lo stato russo. Nel video si dice alla fine che "c'è chi non vuole ascoltare la verità. Ma noi vogliamo ascoltarla", si precisa, alla evidente ricerca di informazioni utilizzando il canale di informazioni anonime Tor. Le immagini sono state girate secondo tutti i canoni della appartenenza alla Russia: c'è l'inverno, ci sono citazioni dai classici, c'è lo stemma araldico dell'aquila bicipite, ci sono alcuni aspetti della vita dei russi che spesso generano nei cittadini della Federazione rabbia o preoccupazione. Una voce fuori campo pone l'annosa questione: "È questo il percorso che ho scelto per me stesso?". Chiaro è il nesso: per la Cia la guerra in Ucraina ha creato un'opportunità storica scommettendo sui russi insoddisfatti dalla guerra e dalla vita in Russia. Quasi immediato il commento del Cremlino: "sia la Cia che le altre agenzie di intelligence occindentali non indeboliscono la loro attività nel nostro Paese". Servizio di Cristina Giuliano Montaggio Alessandro Violante Immagini Internet

