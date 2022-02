Ecco Costa Toscana, supernave del Festival. Orietta Berti felice

Sanremo, 4 feb. (askanews) – Green, super tecnologica, 18 piani, 21 ristoranti, una vera e propria smart city. Alimentata a gas naturale liquefatto, a 600 metri dal porto di Sanremo, la Costa Toscana – nave ammiraglia di Costa Crociere – è la nave del Festival che è in rada di fronte alla città. 18 piani tutti dedicati a una località toscana. Il “cuore” della nuova ammiraglia è il Colosseo, uno spazio a centro nave dislocato su tre ponti, dedicato ali spettacoli.

È da qui che Orietta Berti e Fabio Rovazzi ogni sera si collegano con il Teatro Ariston per creare un ponte musicale al Festival di Saremo.

Un’idea fortemente voluta da Amadeus, che già lo scorso anno voleva realizzare il festival sulla nave. Come racconta Orietta Berti: “Anno scorso volevano farlo qui. Quest’anno la nave c’è ma solo a piccole dose ma è efficace perché fa molta audience quel momento”.

Per una settimana, giorno e notte, supertamponata e in una sorta di bolla, Orietta Berti assiste il Festival dalla nave.

“Sbarchiamo sabato, faremo una performance qui e poi andremo con la lancia al Teatro Ariston. E’ bello qui, io sono una esperta, ho fatto tante crociere. Tante quanti festival, sempre per lavoro”.

Mario Zanetti, direttore generale di Costa Crociere, guarda al futuro. Il Festival di Sanremo è Sanremo. La nostra nave la pensiamo sempre più in partnership ma on la pensiamo sostituire la città, la sua bellezza e la storia del festival. Guardiamo al futuro, ma non pensiamo di poter sostituire il festival”.

La prima crociera di Costa Toscana partirà il 5 marzo 2022 da Savona. L’itinerario prevede una settimana nel Mediterraneo occidentale alla scoperta di Spagna, Italia e Francia, con soste a Marsiglia, Barcellona, Valencia, Palermo, Civitavecchia/Roma.