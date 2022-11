Prezzo dell’energia e festività in arrivo, ecco di quanto aumenterà la bolletta della luce con le luminarie di Natale.

La stima dei costi per le luci usate per addobbare l’albero ed i consumi per le famiglie italiane sono voci che parlano la lingua confortante del mancato salasso, per fortuna.

Bolletta della luce e luminarie di Natale

Perché? Innanzitutto perché alla domanda se il funzionamento delle luci di Natale e degli addobbi incida davvero sulla bolletta della luce si può rispondere di no, non nei termini massivi che qualcuno ipotizzava.

Il primo dato è che oggi, gli addobbi natalizi sono costituiti da luci a led, molto più parsimoniose in quanto a consumo delle vecchie lucine ad incandescenza. Sul cavo della corrente delle stesse poi viene riportato il consumo in Watt. Ecco, sulla base dei calcoli di spesa media, una fila standard di circa 500 luci led consuma 1,5 kilowattora per 10 ore al giorno in un mese.

La somma finale e i costi definitivi medi

Poi quelle cifre andrebbero moltiplicate per circa 30 giorni di festività natalizie. Con una spesa media per kWh che equivale a circa 0,40 euro il costo per le luminarie è di circa 0,61 euro. Poi c’è il discorso in “upgrade” delle altre decorazioni luminose da balcone o da esterno. Ecco quelle possono anche superare anche le 1000 unità, ma portano la spesa al massimo fino a circa 9 euro.

Come spiega bene Leggo costa di più usare un televisore o un fornetto a microonde.