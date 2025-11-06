Ecco "Gomorra-Le origini", l'educazione criminale di Pietro Savastano

Roma, 6 nov. (askanews) – Svelate le prime immagini di “Gomorra – Le origini”, prequel della storica saga Sky Original tratta dall’omonimo bestseller di Roberto Saviano. È stato rilasciato il teaser trailer che preannuncia personaggi e storie della nuova serie, che sarà “la storia di come tutto è iniziato”, e si potrà vedere da gennaio 2026 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

“Gomorra – Le origini” racconta l’educazione criminale del giovane Pietro Savastano, partendo dalla Napoli del 1977, un’epoca che ha definito il volto della criminalità moderna. Nei panni del futuro boss di Secondigliano c’è il giovane Luca Lubrano.

La serie, creata da Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli e Roberto Saviano, segue Pietro Savastano che entra nel mondo della criminalità, sullo sfondo di una Napoli in piena trasformazione, povera, segnata dal contrabbando di sigarette e all’alba dell’arrivo dell’eroina.

Il giovanissimo Pietro, figlio di nessuno, cresce come fratello adottivo in una famiglia della parte più povera di Secondigliano. Ragazzo di strada, si arrabatta come può sognando un benessere che gli è ancora precluso. Si attraversa la perdita dell’innocenza di Pietro insieme ai suoi fratelli ed amici di sempre, le loro ambizioni e il suo primo grande amore. L’incontro con Angelo, detto ‘A Sirena, il reggente di Secondigliano, segna poi il suo ingresso nel mondo della criminalità. Tra violenza, alleanze e tradimenti, Pietro scopre però a sue spese il prezzo che quella vita comporta

Con lui nel cast, tra gli altri, Francesco Pellegrino nei panni di Angelo ‘A Sirena, carismatico malavitoso che lavora per il clan dei Villa gestendo una bisca, ruolo che gli sta molto stretto, Tullia Venezia nei panni di una giovanissima Imma, che frequenta il liceo, suona al conservatorio e sogna di andare a studiare in America. Fabiola Balestriere interpreta invece Annalisa Magliocca, la futura Scianel, qui giovane madre vittima della gelosia violenta del marito.

I primi quattro episodi sono diretti da Marco D’Amore, anche supervisore artistico e co-sceneggiatore del progetto nonché già protagonista di “Gomorra – La Serie”; mentre gli ultimi due sono diretti da Francesco Ghiaccio. .