Ecco il nuovo progetto tra Mìele Bloomest e Lavanderie Italiane

Milano, 26 apr. (askanews) – Dagli USA e dal Nord Europa arriva anche in Italia il trend delle lavanderie self-service 4.0. Dopo i rincari delle bollette per l’energia, gli italiani sono sempre più propensi a usufruire dei servizi offerti dalle moderne lavanderie automatiche.

Tra questi, spicca un progetto innovativo, nato dalla partnership tra Mìele Bloomest e Lavanderie Italiane, per realizzare il primo network milanese di punti self-service di nuova generazione.

Abbiamo incontrato il Managing Director di Mìele Bloomest, Simone Ramadori che ci racconta del progetto aziendale di espansione in Italia e in Europa.

“Bloomest è il nuovo concetto di lavanderia self-service di Miele, che unisce e combina la qualità di asciugatori e lavatrici con un nuovo concetto di esperienza digitale per venire incontro alle esigenze del mercato e della clientela moderna. Bloomest nasce dall’idea di sfruttare un trend degli ultimi dieci anni che ha visto una diminuzione importante del numero di lavanderie tradizionali, che sono passate da circa 24 mila unità ad 11 mila. Avevamo la necessità di individuare ed intercettare un nuovo tipo di investitore: dei business man che credessero nel progetto nel medio e lungo periodo e che ci dessero la possibilità di fare dei piani di sviluppo nelle grandi città italiane. L’incontro con Lavanderie Italiane è stato fantastico perché fin da subito abbiamo condiviso la progettualità di Bloomest e abbiamo costruito dei piani di sviluppo concreti e con obiettivi molto chiari nella città di Milano”.

Concept store moderni e all’avanguardia, con un’App che addirittura consente di monitorare in tempo reale il ciclo di lavaggio e personalizzare i programmi. In più, un’AREA PET dedicata ai capi dei nostri amici animali. Michele Falchi, Marketing Director Bloomest, ci spiega tutte le innovazioni.

“I punti di forza del nostro progetto per l’utilizzatore finale sono quelli di proporgli un concept store moderno, unico e differente dal panorama delle altre lavanderie self-service che trasmette tecnologia e pulizia, questa è una delle nostre principali value propositions. Smart laundry significa una gestione da remoto del punto vendita. Questo significa ridurre quasi a zero gli interventi in lavanderia, gestire le macchine avviandole da remoto, visualizzare gli incassi ed avere una gestione totalmente digitalizzata di una lavanderia self-service”.

Un network evoluto e in costante crescita. In futuro, l’obiettivo di Lavanderie Italiane è quello di offrire un servizio sempre più capillare, aumentando i punti self-service a Milano per poi estendere questa esperienza anche in altre città. Abbiamo parlato anche con l’Amministratore di Lavanderie Italiane, Massimo Cherubini.

“Oggi abbiamo sei punti sulla città di Milano, l’obiettivo è di arrivare a quindici nell’arco di un paio d’anni. Questo per essere sempre più capillari e per poter garantire al nostro cliente tipo di poter usufruire del servizio lavanderie in qualsiasi parte della città in cui esso si trovi”.

Un progetto ambizioso, che guarda con favore anche all’ingresso nella compagine societaria di fondi o di nuovi investitori.