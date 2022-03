I vari scenari, le competenze e le possibili contromisure a livello nazionale e territoriale: ecco il piano dell’Italia in caso di attacco nucleare

Il piano dell’Italia in caso di attacco nucleare, vale a dire il Piano nazionale di difesa civile prevede sia scenari di incidente che complessi su minacce. Si tratta della direttiva generale che rimanda ai Piani territoriali predisposti. Esistono esercitazioni periodiche ed aggiornamenti, e l’ultimo risalirebbe a gennaio 2021.

Ovviamente ci sono diverse tipologie di scenario e di minaccia. Si va da un attacco terroristico con sostanze chimiche, batteriologiche, radiologiche o nucleari. Il tutto fino ad uno scenario di guerra che prevede, appunto, un attacco con una bomba atomica.

Sono il rischio N (attacco nucleare) e R (attacco radiologico) e prevedono l’esposizione ad una sorgente radioattiva fino all’utilizzo di una cosiddetta “bomba sporca”.

Poi c’è lo scenario peggiore, quello dell’utilizzo di bombe atomiche con effetti su grandi masse di popolazione. Nel piano e per singolo step-scenario sono indicati siti sensibili e “infrastrutture critiche”. Quali sono? Depositi di scorie, basi militari e obiettivi civili, quali ospedali, che potrebbero diventare oggetto di attacco.

Contromisure simili a quelle di una fuga radioattiva

E in termini di contromisure? Quelle non cambiano, sono a ben vedere le medesime stesse previste dai piani in caso di emergenze radiologiche e nucleari, vale a dire l’utilizzo dello iodio stabile e riparo al chiuso, anche se in caso di attacco nucleare nel 75% dei casi non esisterebbe più il “chiuso”.

E i valori di radioattività? Se sono alti si prevede l’allontanamento della popolazione con protocolli ben definiti. Quando la burocrazia vuole fronteggiare la fissione succede questo.