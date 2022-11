Sotto il suo albero nulla di eclatante, ecco il regalo chiesto a Babbo Natale dal principino George.

piccolo reale del Regno Unito non ha pretese particolari e desidera un giocattolo molto comune. Il dato è che ormai Natale si avvicina, che sarà il primo Natale senza la Regina Elisabetta e che la wish list per Santa Claus dei piccoli reali è già pronta.

Cosa voleva da Babbo Natale il principino George

George, Charlotte e Louis si apprestano a scartare i doni il 24 pomeriggio, come impone la tradizione di famiglia.

Ma su tutto in questi giorni c’è un aneddoto che i tabloid inglesi riportano: il piccolo George ha già dimostrato secondo questa notizia di essere un bimbo di poche pretese. La riprova? La letterina scritta a quattro mani con il padre William e imbucata nella casella della posta di Babbo Natale nei Paesi del Nord nel 2017. Tutto era successo all’Esplanade Park in Finlandia nel 2017, quando il principe William si è fatto ambasciatore del figlio portando la sua letterina con la speciale richiesta.

Il precedente con la letterina in Finlandia

E cosa aveva richiesto George? Una macchinina giocattolo della polizia, del costo di appena 7 sterline. Ecco, se anche quest’anno George dovesse dimostrare tanta parsimonia allora vorrebbe dire che la linea di successione della Royal Family vede un membro che sarà ancora di più ben voluto dal suo popolo.