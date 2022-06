Ecco instax mini Link 2, la stampante che stimola la creatività

Milano, 22 giu. (askanews) – La voglia di creatività è a portata di mano con Instax Mini Link 2, l’innovativa stampante per smartphone di ultima generazione by FujiFilm. Compatta, leggera, rifinita con texture a righe a rilievo, instax mini Link 2 è dotata di una serie di funzioni nuove ed esclusive.

“Non è soltanto una stampante per stampare tutte quelle foto che abbiamo sui nostri smartphone e che spesso e volentieri ci dimentichiamo di avere, ma è molto ingaggiante – spiega Davide Santini, Brand Manager instax -: serve per stare insieme, per condividere momenti fantastici, ha un sacco di gadget nell’app, come per esempio, ed è la peculiarietà di questa link 2, è quella di dare la possibilità di disegnare nell’aria, quindi di connettere quello che è realtà con quello che è digitale: semplicemente muovendola possiamo andare ad abbellire quelle che sono le nostre fotografie”.

“Poi – aggiunge Santini – abbiamo un’altra funzionalità che è stupenda che è il match test: con una semplice foto che ritrae le persone che vogliono fare questo match test si ha poi la compatibilità e quindi è sempre qualcosa di bello poi da condividere”.

Una stampante che porta l’interattività e la personalizzazione delle immagini a un livello completamente nuovo e che arricchisce la già ampia gamma di prodotti instax.

“La gamma instax di Fujifilm – putualizza Marika Gherardi, Marketing & Communication Manager Imaging Solution Division – è molto versatile ed è composta da fotocamere e stampanti instantanee che sono in grado di rispondere ai bisogni di un target molto vasto, quindi riusciamo a rispondere ai bisogni di un giovane adolescente che con le immagini vuole giocare e condividere ma anche di quelli di un adulto che invece vuole fissare i suoi istanti più importanti o magari rendere tangibili i ricordi che sono tutti conservati nel suo smartphone”.

Ed ecco l’invito lanciato al pubblico: “Quello di non soltanto stampare i ricordi ma anche di modellarli e personalizzarli per poterli poi condividere o conservare. Il mondo delle stampanti instax – evidenzia ancora Gherardi – infatti sta diventando sempre di più un vero e proprio mezzo di espressione nelle mani degli utenti”.

Instax mini Link 2 debutta sul mercato il 22 giugno.