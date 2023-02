Ecco l'identità della donna con cui il principe Harry ha perso la verginità: è una ruspista

Una 40enne incontrata in un pub che lo aveva portato in un campo: l'identità della donna con cui il principe Harry ha perso la sua verginità

Lo ha spiegato il New Zeland Herald: è stata rivelata l’identità della donna con cui il principe Harry ha perso la verginità: il passaggio del libro “Spare” aveva lasciato tutti nel dubbio ma adesso si è fatta avanti la diretta interessata, e non è Liz Hurley come molti credevano.

Il media spiega che il mistero che ha circondato “la donna anziana senza nome che il principe Harry sosteneva di aver perso la sua innocenza nel luglio 2001” è stato svelato.

La donna con cui Harry ha perso la verginità

Insomma, grazie al best seller del principe del Regno Unito adesso sembra proprio che la verità sia stata rivelata. Dal canto suo il Daily Mail ha riferito che una donna di 40 anni di nome Sasha Walpole si è fatta avanti affermando di essere la donna “più anziana” di cui Harry ha parlato nel suo libro di memorie bomba: insomma, Harry ha perso la verginità con lei.

E da quanto si apprende quel passaggio nel bestseller era diventato uno dei più discussi e commentati sui social dopo la sua uscita il mese scorso.

Il sesso in un campo dietro ad un pub nel 2001

Cioè quando il Duca di Sussex ha affermato che lui e una donna anziana senza nome sono sgattaiolati dietro un pub. Lì, fuori dal locale avevano fatto l’amore in un campo dove lei lo ha trattato “non diversamente da un giovane stallone”.

Mentre si speculava sul fatto che la donna più anziana potesse essere Liz Hurley, Caroline Flack e persino la sua fidanzata di lunga data, Chelsy Davy, sembra che non fosse nessuna delle precedenti. Ora si è fatta avanti Walpole, una conduttrice di scavatrici che ha due anni in più del duca.