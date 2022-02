Ecco la Mercedes W13, Hamilton: “Mai detto che mi ritiravo”

Roma, 18 feb. (askanews) – Dopo Red Bull e Ferrari, ecco la Mercedes. Sul palcoscenico della presentazione, oltre a Lewis Hamilton e George Russell, non c’era un prototipo, ma la vera W13, che tra poche ore scenderà in pista a Silverstone per uno shakedown. Pance corte e muscolose. Il muso è lungo e la punta si spinge fino all’ultimo profilo dell’ala anteriore, a cucchiaio. La W13 segna il ritorno all’argento dopo due anni in cui il nero è stato predominante nella livrea.

A 37 anni, Hamilton si presenta ai blocchi di partenza con lo sguardo di chi non ha alcuna intenzione di arrendersi. E dice: “Non ho mai detto che mi sarei ritirato. Amo ciò che faccio. Si è trattato di un periodo difficile per me ed è stato un periodo in cui avevo bisogno di fare un passo indietro e focalizzarmi sul presente. Ho avuto la mia famiglia attorno. C’è stato piuttosto un momento in cui ho deciso che avrei attaccato nuovamente nella nuova stagione”.