Ecco la quarta edizione del Milan Fintech Summit

Milano, 11 ott. (askanews) – Il 10 e 11 ottobre in scena all’Allianz MiCo di Milano l’evento internazionale dedicato all’innovazione dei servizi finanziari, organizzato e promosso da Fintech District e Business International, la knowledge unit di Fiera Milano.

Confermare Milano come capitale dell’innovazione a livello europeo, accendere i riflettori sul resto del Paese, portare l’ecosistema fintech italiano nella prossima fase evolutiva e rafforzare l’interesse e gli investimenti da parte di player internazionali. Questi gli obiettivi della quarta edizione del Milan Fintech Summit.

Abbiamo parlato con Chiara Padua, Deputy Head of Fintech District, proprio del livello di fintech e di quali azioni possono essere messe in atto per un ulteriore sviluppo.

“Abbiamo visto questa mattina come, mentre ci sia stato un calo degli investimenti in Fintech in tutta Europa, in Italia questo calo è stato relativo. Il nostro mercato sta andando bene e sicuramente non possiamo abbassare la guardia. Dobbiamo evitare una frammentazione che nel mercato spesso vediamo. Aggreghiamo tutti gli operatori. Milano è la capitale del Fintech, possiamo posizionarla meglio all’estero ma dobbiamo anche portare con noi tutto il Paese”.

È intervenuto poi anche Umberto Pellegrino, Responsabile di Business International (Fiera Milano), con cui abbiamo parlato del ruolo di Milano per l’affermarsi del fintech e di quali iniziative possono essere messe in atto per la crescita di Milano come capitale europea dell’innovazione.

“Milano è da sempre hub internazionale dell’innovazione ed ha, quindi, sempre una marcia in più nell’andare a trarre quelle che sono le novità che caratterizzano il business. Le iniziative sono quelle di andare a favorire la generazione e lo sviluppo di nuovi talenti, promuovendo e valorizzando iniziative come questa”.

Milano continua, così, ad avere un ruolo centrale nell’evoluzione del settore, grazie alla sua capacità di attrarre innovazione.