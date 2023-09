Ecco lo spot per Biden che celebra il suo coraggio a Kiev

New York, 7 set. (askanews) – La campagna per la rielezione del presidente americano Joe Biden ha pubblicato un nuovo spot pubblicitario che mette in risalto la sua leadership sulla scena globale nel mezzo della guerra in Ucraina. Le immagini mostrano la visita di Biden al presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj, in febbraio, mentre imperversa la guerra con la Russia.

“E’ la prima volta nella storia moderna… che un presidente americano entra in una zona di guerra non controllata dagli Stati Uniti”, si sente nello spot, che verrà trasmesso domenica durante il programma “60 Minutes” della CBS negli stati teatro della battaglia elettorale del presidente:, Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Nord Carolina, Pennsylvania e Wisconsin.

L’annuncio che include foto e video della storica visita di Biden è stato lanciato in rete oggi, mentre il presidente americano è in viaggio per il summit del G20 in India. Intanto oggi un sondaggio della CNN ha rilevato che il gradimento presidenziale è sceso al 39%, il livello più basso del 2023.