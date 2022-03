Ecco lo yacht a Marina di Carrara che potrebbe essere di Putin

Roma, 23 mar. (askanews) – Ecco Sheherazade, un super yacht che varrebbe 700 milioni di dollari, lungo 140 metri, in porto da mesi a Marina di Carrara sulla costa toscana. Sotto inchiesta delle autorità italiane per potenziali legami con gli oligarchi russi; gli attivisti che lavorano con il dissidente in carcere Aleksei Navalny non hanno dubbi che appartenga al presidente russo Vladimir Putin in persona.

L’interno ha una spa, due eliporti, un camino a legna, piscine e una tavola di biliardo appositamente progettata per inclinarsi minimizzando l’impatto delle onde.

Nel suo discorso al Parlamento italiano il 22 marzo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto di sequestrare lo yacht insieme a tutte le proprietà degli oligarchi russi che passavano le vacanze in Italia: case, imbarcazioni, conti correnti.