Ecco NOS, la nuova piattaforma per il dialogo politico

Roma, 13 dic. (askanews) – Dopo il debutto a Napoli lo scorso ottobre, prosegue fino al 15 dicembre tra Torino, Verona, Parma, Bari, Forlì, Trento, Taranto la sfida di NOS, la nuova piattaforma politica per il dialogo, gli incontri e lo scambio di idee “per una società a prova di futuro”.

“NOS è una nuova iniziativa politica che ha al centro un media, quindi una volontà di raccontare e coinvolgere, dall’altra anche la possibilità di attivarsi politicamente. Credo che sia un nuovo modo per andare a parlare con tutte quelle persone che si sono allontanati dalla politica e questo sono i giovani e non solo”.

Obiettivo di NOS è rilanciare la fiducia nell’area dei liberal-democratici in Italia in vista delle elezioni Europee attraverso una grande campagna di ascolto nazionale.

“Abbiamo obiettivi di breve e medio lungo termine. L’obiettivo di breve termine sono le elezioni europee, è una scadenza elettorale con cui possiamo dimostrare che questo sistema ha una valenza. L’obiettivo di più lungo periodo è che possiamo cambiare gli incentivi, il metodo e le leadership della politica. Anzi che creare delle leadership che sono buone per tutte le stagioni, l’obiettivo sia quello di creare delle leadership di persone che sanno guidare da un punto A ad un punto B in vista di un obiettivo, e poi largo a chi è più capace. In questo momento siamo in una fase di startup di questa nuova iniziativa. Dobbiamo organizzarci e stiamo girando l’Italia anche per raccogliere riscontri da parte delle persone. Crediamo che questo sia un modo per riattivare e riincentivare le persone alla politica”.

NOS per rilanciare una nuova agenda tematica, ha messo al centro una pagina che ha già raccolto oltre 12 mila follower in meno di 8 settimane, dove i contenuti e il dibattito politico vengono affrontati in maniera diretta, con messaggi chiari e semplici.