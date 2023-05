Home > Video > “Ecco perché amo la Germania”: è commossa la cantante italiana, residen... “Ecco perché amo la Germania”: è commossa la cantante italiana, residente in Germania, mentre descrive cosa le è successo al supermercato

Lei è Neliah The Voice, così si chiama sui social. Vive in Germania, nazione che ama, e mentre descrive un episodio di grande altruismo si commuove: un signore l’ha cercata nel supermercato dove si trovava dopo averle graffiato leggermente la macchina. “So che non esiste la nazione perfetta, ma in 28 anni in cui ho vissuto in Italia una cosa del genere non l’ho mai vista”