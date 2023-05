Fedez torna a parlare (di sé). Nella mattinata di oggi, lunedì 22 maggio 2023, il rapper milanese ha deciso di dedicare di nuovo un po’ del suo tempo alle domande dei fan durante una diretta Instagram. Tra le altre curiosità, quella sul motivo della mancata intervista a Maria De Filippi a Muschio selvaggio.

Le domande della diretta Instagram

Com’era prevedibile, moltissime delle domande rivolte al cantante riguardavano l’evoluzione della sua amicizia con lo YouTuber Luis Sal, suo migliore amico nonché collega all’interno del podcast Muschio selvaggio. Altre domande erano invece riferite alla possibilità che il podcast realizzi o meno in futuro interviste a personaggi famosi. Tra la citazione di Harry Styles e quella di Rocco Siffredi, ecco che si è arrivati a parlare di Maria De Filippi e di quell’intervista programmata ma mai avvenuta: non moltissimo tempo fa il rapper era stato ospite in una puntata del pomeridiano di Amici (per la prima volta). Dev’essere stato proprio in quell’occasione che il cantante ha chiesto alla conduttrice di Canale 5 di apparire nel suo podcast. Maria De Filippi aveva accettato, ma aveva subito posto una condizione: Federico sarebbe dovuto scendere a Roma da Milano per condurre da lì la chiacchierata.

L’ipotesi più accreditata

Forse a causa di impegni lavorativi o di altra natura, Fedez non è (ancora) riuscito a organizzarsi per andare a Roma e condurre l’intervista a Maria, che per ora è saltata. Non è noto se i due ne abbiano già programma un’altra, sarà sicuramente Instagram (di Federico) a dare l’eventuale anteprima!