Ecco Talpis, la talpa magica che vive nei sotterranei di Windsor

Roma, 5 nov. (askanews) – Una talpa dai poteri magici, che vive in un regno incantato nei sotterranei del palazzo reale più famoso del mondo, il castello di Windsor. Una clip in anteprima di “Talpis”, nuova serie animata in arrivo dall’8 novembre in prima tv su Boomerang (canale 609 di Sky, tutti i giorni alle ore 18.55).

Protagonista è Talpis, una talpa che vive insieme ai suoi genitori a Talponia, una cittadina che si trova nei sotterranei di Windsor: sotto la celebre residenza reale inglese si nasconde infatti un fantastico regno sotterraneo pieno di magia e incanto.

Adorabile e un po’ maldestro, Talpis ha un carattere affabile ed è un inguaribile ottimista, oltre che un grandissimo amante dei libri. Proprio per questo è stato scelto come custode del Manuale Mistico di Magia, ovvero Manny, un libro magico dal quale fuoriescono incantesimi sempre diversi che aiuteranno il protagonista nelle sue molteplici avventure. Sebbene non sia in grado di parlare, il libro Manny riesce a comunicare con Talpis attraverso magiche scintille ed effetti sonori esuberanti: tra incantesimi mirabolanti e qualche pasticcio, i due vivranno incredibili avventure nel coloratissimo regno di Talponia.

La serie è ambientata subito dopo le vicende raccontate nello speciale natalizio “Ser Talpa – Al servizio di sua maestà” che ha conquistato grandi e piccoli, in cui Talpis si era rivolto alla Regina d’Inghilterra per sconfiggere il nemico giurato delle talpe, il Giardiniere, deciso a distruggere Talponia. Nella nuova serie animata i piccoli spettatori ritroveranno Talpis che, dopo essere riuscito a sconfiggere il Giardiniere, è divenuto popolarissimo nella cittadina sotterranea, acclamato da tutti i suoi abitanti. Sempre con l’aiuto del fedele libro Manny, avrà il compito di mantenere gli abitanti di Talponia al sicuro e felici. Al suo fianco troviamo la talpa Dotty, grande sostenitrice di Talpis: è un genio delle invenzioni e conosce una rete di tunnel speciali, grazie alla quale è in grado di raggiungere ogni angolo della città con un semplice tocco di leva.

Lo show veicola ai bambini e non solo importanti valori come l ottimismo, necessario ad affrontare anche le situazioni più complicate, l amicizia, perché insieme si è più forti, l inclusione e la comprensione dell altro, la diversità come risorsa e opportunità e infine la difesa dell ambiente insieme al rispetto dei luoghi in cui viviamo, da proteggere come un patrimonio inestimabile.