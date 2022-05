Eclissi lunare, quando accadrà e dove vedere la Superluna, per ottenerla serve un perfetto allineamento tra il Sole, la Terra e il satellite

Anche l’Italia di prepara alla sua ennesima eclissi lunare, ecco quando accadrà e dove vedere la Superluna. Il prossimo 16 maggio di verificherà un evento astronomico non rarissimo ma spettacolare, quello cioè dell’eclissi totale di Luna. Il fenomeno sarà osservabile da dovunque meteo permettendo ed in quelle circostanze potremo ammirare in tutto il suo splendore l’evento ricco di fascino.

L’ultima eclissi totale del nostro satellite si era verificata il 21 gennaio del 2019, ma non fu un gran bel vedere.

Eclissi lunare imminente, ecco quando accadrà

Perché? Perché pioggia e nuvole resero molto complicata l’osservazione. Nel pieno di maggio e fra qualche giorno invece la luna si troverà prossima alla minima distanza dalla Terra, vale a dire al suo perigeo. E si tratta di una condizione popolarmente indicata come “superluna”.

Che significa? Che il satellite apparirà un po’ più grande della media ed avrà viraggi cromatici particolarmente accesi e suggestivi. Per il 2022 di lune pienissime e più grandi ce ne saranno altre, una in particolare il 13 luglio. L’eclissi potrà essere osservata ad occhio nudo, tuttavia l’utilizzo di un binocolo o di un telescopio manderanno le nostre sensazioni in deciso “upgrade”.

Le parole dell’astrofisico Masi

L’astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope Project, spiega a Today che per avere l’eclissi di Luna “occorre che quest’ultima si nasconda dalla luce del Sole dentro l’ombra della Terra; appare evidente che l’allineamento necessario tra i tre corpi è quello Sole-Terra-Luna, con il primo e l’ultima dunque visibili dalla Terra in direzioni opposte”. E ancora: “Questa condizione, peraltro, corrisponde geometricamente alla fase di Luna piena, da qui il fatto ovvio che le eclissi lunari si verificano quando la fase del nostro satellite è, appunto, piena”.

Quindi per ottenere l’eclissi non basta la Luna piena, serve un perfetto allineamento tra il Sole, la Terra e il satellite.