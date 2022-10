Eclissi solare oggi 25 ottobre 2022: quando e dove vederla in Italia

Oggi, 25 ottobre, nei cieli italiani si potrà osservare un meraviglioso eclissi solare parziale. Ci saranno alcune differenze a seconda della zona.

Eclissi solare oggi 25 ottobre 2022

Il fenomeno, come spiegato dall’astrofisico Gianluca Masi, si verifica “quando la Luna, in corrispondenza del novilunio, si trova a transitare dinanzi al disco solare, occultandolo“. L’eclissi può essere parziale o totale, in base alla percentuale del disco solare oscurata dal passaggio del satellite della Terra. Oggi sarà visibile un eclissi solare parziale, con alcune differenze in base alla posizione geografica. A Roma l’eclissi avrà inizio alle 11.25 e raggiungerà il culmine alle 12.21, terminando alle 13.19.

Sulla Capitale il culmine dell’oscuramento sarà del 15,70%, ma in alcune località italiane arriverà al 23%. L’eclissi sarà visibile anche in diretta streaming sul sito del Virtual Telescope Project e su quello dell’Istituto Nazionale di Fisica e Astronomia a partire dalle 11.

Eclissi solare: a che ora vederla e dove

La posizione geografica determina l’inizio e l’ora di fine, l’intensità e la possibilità che realmente si possa osservare il fenomeno.

Per esempio, l’eclissi di oggi non sarà visibile a New York ma si potrà osservare con un oscuramento superiore all’80% in alcune aree della Russia. In Italia arriverà al 23%. A Catania l’eclissi inizierà alle 11.36, raggiungerà il culmine alle 12.31 e terminerà alle 13.26. Ad Ancona inizierà alle 11.22, raggiungerà il culmine alle 12.21 e terminerà alle 13.21, mentre ad Udine inizierà alle 11.17, raggiungerà il culmine alle 12.18 e terminerà alle 13.20.

L’eclissi solare parziale sarà visibile in tutta Italia.

Le località più fortunata sono quelle verso Nord Est. A Udine l’oscuramento massimo sarà del 22,74%, a Bari del 20,63%, a Milano del 16,61%, a Napoli del 16,57%, a Roma del 15,70%, a Palermo dell’11,62% e a Cagliari del 7,86%. L’eclissi non deve mai essere guardata ad occhio nudo. La prossima eclissi visibile dall’Italia si verificherà il 29 marzo 2025 e sarà molto simile a quella di oggi. La successiva è attesa per il 12 agosto 2026 e sarà molto più spettacolare perché si verificherà in concomitanza con il tramonto. Seguirà un’eclissi il 2 agosto 2027, con un oscuramento dal 60 al 98%.