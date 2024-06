Ecoattivisti vandalizzano un jet privato, sperando sia di Taylor Swift

Londra, 20 giu. (askanews) - Un'attivista del gruppo ambientalista Just Stop Oil ha tagliato una recinzione all'aeroporto di Stansted, a Nord-est di Londra, poi è entrata sulla pista per spruzzare vernice arancione sugli aerei usando un estintore. Il gruppo ha preso di mira i jet privati presenti a...

Londra, 20 giu. (askanews) – Un’attivista del gruppo ambientalista Just Stop Oil ha tagliato una recinzione all’aeroporto di Stansted, a Nord-est di Londra, poi è entrata sulla pista per spruzzare vernice arancione sugli aerei usando un estintore. Il gruppo ha preso di mira i jet privati presenti all’aeroporto nella speranza di colpire l’aereo di Taylor Swift, dato che la cantante è attualmente in tournée nel Regno Unito.

Tuttavia secondo diversi tabloid britannici, fra cui il Daily Mail e il Daily Express, secondo le autorità dell’aviazione di Stansted l’aereo della cantante americana non sarebbe stato presente nell’aerodromo al momento dell’irruzione del “commando” ecologista.

Il gesto arriva a poche ore da quello compiuto a Stonehenge, dove gli attivisti hanno imbrattato la famosa struttura megalitica preistorica.