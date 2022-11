Ecobonus, partono i nuovi incentivi per acquistare auto non inquinanti

Partono i nuovi incentivi per acquistare auto non inquinanti: come cambia l’ecobonus e quali sono i requisiti per presentare domanda?

Dalle ore 10:00 di mercoledì 2 novembre, sono state aperte le prenotazioni per ottenere i nuovi bonus per procedere all’acquisto di auto non inquinanti fino a 60 g/km CO2 sulla piattaforma dedicata.

Le ultime novità sulla misura riguardano i cittadini italiani che hanno un reddito inferiore ai 30 mila euro. Questi cittadini che desiderano acquistare vetture di categoria M1, elettriche e ibride plug-in avranno la possibilità di beneficiare per l’anno 2022 di un incremento del 50% dei contributi sinora previsti.

Per quanto riguarda gli incentivi, questi saranno rimodulati nel seguente modo:

fino a un massimo di 7.500 euro di contributi con rottamazione (4.500 euro senza rottamazione) per l’acquisto di nuovi veicoli con emissioni comprese nella fascia 0-20 g/km CO2 e con prezzo di listino della casa automobilistica pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa;

(3.000 euro senza rottamazione) per l'acquisto di nuovi veicoli con emissioni comprese nella fascia 21-60 g/km CO2 e con prezzo di listino della casa auto pari o inferiore a 45.000 euro IVA esclusa.

Incentivi in caso di noleggio auto con finalità commerciali

Ancora, i nuovi ecobonus riguarderanno anche le persone giuridiche che svolgono attività di noleggio auto con finalità commerciali, diverse dal car sharing, a patto che risultino proprietari dei veicoli per almeno 12 mesi. In questo caso, la ripartizione dei contributi sarà differenze e può essere riassunta nel seguente modo: