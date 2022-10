Ecobonus per moto e scooter 2022, si riparte: al via da oggi, come funziona

Ecobonus per moto e scooter 2022, al via le prenotazioni. A partire dalle 10 di oggi 19 ottobre 2022 riapre infatti per i concessionari la piattaforma Mise per prenotare gli incentivi destinati all’acquisto di ciclomotori e motocicli elettrici. Come funziona e a chi spetta l'incentivo? Per le agevolazioni il Ministero dello Sviluppo economico ha reso disponibili ulteriori 20 milioni di euro per l’anno 2022, così come previsto dal Decreto Semplificazioni.

Il contributo, rivolto a coloro che acquistano un veicolo elettrico nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, verrà calcolato sulla percentuale del prezzo di acquisto: 30% per gli acquisti senza rottamazione e 40% per gli acquisti con rottamazione. Alla piattaforma può registrarsi sempre e solo il concessionario, per conto dei suoi clienti, si legge nelle faq su https://ecobonus.mise.gov.it. Per registrarsi bisogna collegarsi alla pagina dedicata.