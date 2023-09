Roma, 15 set. (askanews) – I ministri dell’Economia e delle Finanze dell’Ue posano per la foto di famiglia dopo un meeting informale su affari di economia e finanza a Santiago de Compostela, in Spagna. Per l’Italia partecipa il ministro Giancarlo Giorgetti. Nelle immagini, anche la presidente della Bce Christine Lagarde e il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni.