Ecoluxury Fair, al via la fiera su turismo e sostenibilità

Roma, 4 nov. (askanews) – Come è cambiato il modo di viaggiare dopo la pandemia? E quale è l’impatto e il legame tra turismo e crescita sostenibile? Si svolge a Roma, dal 5 al 7 novembre, (Palazzo Taverna) la quarta edizione di Ecoluxury Fair, la fiera internazionale sulla sostenibilità nata con l’obiettivo di creare una bussola che trovi risposte a queste domande attraverso il racconto di esperienze internazionali, visioni e progetti.

Un momento di incontro e di confronto tra il meglio dell’offerta turistica italiana e internazionale e gli agenti di viaggio, ideato con un obiettivo: dar vita a una rete di alleanze fra impresa, territorio e amministrazioni.

“Mi Piacerebbe che questa fiera abbia non solo una valenza commerciale – soprattutto dopo il Covid per rilanciare il settore – sottolinea Enrico Ducrot, Presidente Ecoluxury Travel – ma anche che sia un laboratorio e luogo di incontro e di scambio di idee nell’ambito del settore”.

Ad aprire la fiera ci sarà un forum sulla sostenibilità, con panel dedicati a temi quali l’hospitality di alta gamma, lo sviluppo territoriale, la smart-mobility e la finanza: saranno presentate al mercato testimonianze non solo di esperti, ma anche di proprietari e rappresentanti di eccellenze italiane e internazionali.

“Credo che il cliente oggi abbia voglia di capire e approfondire di più la meta, la destinazione attraverso il contatto delle persone – prosegue Ducrot – non basta più il pacchetto, ma ha bisogno dei contatti umani”.

E’ l’Agenda 2030, con i suoi 17 parametri a misurare l’effettivo livello di sostenibilità del mondo del turismo, terreno ideale perché coinvolge tutti i settori dell’Agenda, dalla Smart mobility allo sviluppo territoriale, dalla finanza all’innovazione. “Oggi non basta dire sono ecosostenibile, il cliente vuole vivere questo aspetto – conclude Ducrot – l’ecosostenibilità, senza la sostenibilità economica non funziona, non esiste. Il fatto che un paese si strutturi per rendere più facile e sicura la fruizione e i movimenti del territorio è la condizione fondamentale per far sì che anche i progetti sostenibili possano andare avanti”.