Ecom Spa premia il talento con gli Awards aziendali

Roma, 17 mar. – Il Teatro Forma di Bari ha ospitato gli Awards di Ecom Spa, un evento esclusivo che ogni anno celebra i valori di un’azienda riconosciuta tra le più innovative nel mercato energetico.

“Gli Awards – spiega Francesco Grillo, Founder e CEO di Ecom Spa – sono un appuntamento annuale dedicato alle nostre persone, il nostro patrimonio più importante. Ci piace celebrare i risultati straordinari che ogni individuo ha raggiunto nell’anno che si conclude. È un modo per riconoscere e premiare le eccellenze della nostra impresa.” L’azienda barese si è imposta a livello nazionale grazie all’ideazione di una figura professionale esclusiva e innovativa: l’Energy Teller. “Ci definiamo innovatori e l’Energy Teller è una figura rivoluzionaria nel mercato energetico. Abbiamo creato un vero e proprio ‘amico’ per le famiglie italiane: una persona che segue il cliente fin dall’attivazione e che resta il suo unico punto di riferimento nel tempo. La nostra vera innovazione è il ritorno all’umanità nel rapporto tra cliente e fornitore”, prosegue Grillo. Per Ecom Spa, valorizzare le persone non significa solo costruire un rapporto solido con i clienti, ma anche creare un ambiente di lavoro incentrato sulla crescita e sul benessere delle proprie risorse. “In Ecom Spa non abbiamo semplici dipendenti – spiega Lucrezia Dibiase, Marketing Communication Manager – ma persone che ogni giorno si mettono al servizio dei clienti. Anzi, chiamarli clienti è riduttivo, perché nel tempo diventano veri e propri amici. Con la crescita dell’azienda, abbiamo visto crescere anche il nostro team: chi è entrato con un ruolo oggi è diventato manager o direttore. Questo è possibile perché l’azienda investe nell’innovazione e valorizza il talento. In soli cinque anni, una piccola realtà del Sud è diventata un’eccellenza italiana.” Durante gli Awards, questa eccellenza è stata celebrata con la partecipazione di un ospite speciale: il campione olimpico Jury Chechi, che ha condiviso la sua storia fatta di impegno, sacrificio e traguardi raggiunti con entusiasmo. Gli stessi valori che Ecom Spa promuove ogni giorno, creando un ambiente in cui le persone possono crescere e costruire il proprio futuro con passione e determinazione.