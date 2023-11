Ecomondo, Regione Umbria lancia "Act You" sulla sostenibilità

Rimini, 7 nov. (askanews) – Le direttive europee e l’Agenza Onu per lo sviluppo sostenibile non servono se non incidono nella vita concreta delle persone. Per questo in Umbria hanno dato vita a un progetto ambientale fatto di “azioni concrete”, alla portata di tutti “in modo armonico e concreto per arrivare al raggiungimento di questi obiettivi”. Lo ha spiegato la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, durante il lancio di “Act You il cambiamento è nelle nostre mani” a Ecomondo alla Fiera di Rimini.

Tesei ha ricordato il significato del “cuore d’Italia che è l’Umbria”, con “il nuovo logo che abbiamo pensato e che oggi stiamo diffondendo a livello nazionale e internazionale attraverso una promozione integrata di tutto: oggi l’Umbria sta andando fuori dai confini nazionali ed è percepita come regione che ha determinate caratteristiche – ha spiegato -. Quel filo verde non è solo una caratteristica che ci fa belli per i nostri paesaggi, i beni culturali, la nostra cultura, le nostre tradizioni e le nostre eccellenze dell’agroalimentare. Ma è un impegno continuo e costante che stiamo declinando in tutti i settori”.

“Stiamo dando, come è giusto che sia, corpo e gambe a un tema, quello della sostenibilità ha proseguito la presidente – che troppo spesso viene sbandierato ma poi non si arriva nel concreto e non si fanno le azioni che sono finalizzate per arrivare a questo risultato. Quindi non bastano solo gli obiettivi che ci dà l’Europa e che ci danno oggi le direttive come l’Agenda Onu, ma proponiamo azioni concrete messe in campo da tutti, in modo armonico e concreto per arrivare al raggiungimento di questi obiettivi”.