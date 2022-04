Economia circolare, la Fenice Conai premia i giovani giornalisti

Roma, 21 apr. (askanews) – Premiare la comunicazione e l’informazione di giovani per i giovani. Conai, il consorzio nazionale imballaggi, con questo obiettivo organizza la prima edizione del Bando per giornalisti denominato “Fenice CONAI per il giornalismo ambientale giovane” che ha lo scopo di dare visibilità ad articoli e servizi radiofonici/televisivi su temi legati all economia circolare e al riciclo.

Il Bando è riservato ai giornalisti, di età compresa tra i 18 e i 40 anni, che al 21 aprile 2022 non abbiano ancora compiuto 41 anni.

Il presidente di Conai, Luca Ruini:

“L’importanza di comunicare l’economia circolare soprattutto in questo momento, con il tema dell’economia circolare è al centro di tutto, di questa transizione. E l’economia circolare bisogna raccontarla, in particolare al mondo dei giovani, e la cosa migliore è avere giovani giornalisti che raccontano alle generazioni più giovani che cosa vuol dire, cosa significa, fare economia circolare in particolare in Italia”.

A testimoniare il valore anche simbolico dell’iniziativa la scelta di un animale mitologico, la Fenice, con un percorso legato ai giovani anche per la realizzazione del premio stesso.

Ancora Ruini:

“Assolutamente sì perchè la Fenice risorge dalle sue ceneri e quindi ci è sembrato il miglior simbolo da abbinare ad un premio che vuole rappresentare questo mondo dell’economia circolare nel quale da cosa rinasce cosa. L’idea della Fenice è nata proprio lavorando con il politecnico di Milano con l’Istituto di Design ed i giovani studenti hanno realizzato questo oggetto. Quando ce lo hanno presentato non abbiamo avuto dubbi nell’utilizzarlo come premio per i giovani giornalisti per raccontare l’economia circolare in Italia. Tutti i progetti che stiamo portando avanti con i giovani il riscontro che abbiamo è sempre molto entusiasmante. Sono quindi ottimista e mi aspetto tante adesioni da parte dei giovani giornalisti”.

Il Bando si suddivide in due categorie di partecipazione:

Categoria scritto (carta e web); Categoria audiovisivo (radio e tv). Per partecipare, i giornalisti dovranno candidare, entro il 31 maggio, un loro articolo scritto oppure un loro servizio radiofonico o televisivo che verta su temi legati all economia circolare e al riciclo come focus principale. Contributi che dovranno essere stati pubblicati su una qualsiasi testata o trasmessi in radio o tv nel periodo compreso tra il 22 aprile 2021 e il 21 aprile 2022. Ciascun giornalista potrà candidare più di un articolo o servizio radiofonico/televisivo, fermo restando che il medesimo contenuto non potrà essere presentato più di una volta. La premiazione avverrà in occasione della Fiera Ecomondo di Rimini a novembre. Tutte le info per la partecipazione sul sito di Conai al link https://www.conai.org/notizie/bando-fenice-conai-per-il-giornalismo-ambientale-giovane