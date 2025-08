Economia circolare, Paparella: accordo con AMA strategico

Roma, 4 ago. (askanews) – In occasione della firma del nuovo accordo strategico tra Remtech Expo e AMA S.p.A., siglato questa mattina nella Sala Operativa Centrale “U.C.R.O.N.I.A.” alla presenza del Direttore Generale di AMA Alessandro Filippi, Silvia Paparella, general manager Remtech Expo, ha sottolineato la centralità dell’economia circolare come motore di trasformazione dei territori:

“Abbiamo siglato un accordo importantissimo con AMA, fortemente sostenuto da noi tutti, dal presidente di AMA Bruno Manzi e dal direttore generale Alessandro Filippi.

Porremo al centro il rifiuto, inteso non come fase finale di un processo, ma come fase propulsiva: rigenerazione, ricostruzione, valorizzazione di un nuovo processo. L’intesa genererà momenti di crescita, confronto, informazione e formazione; il primo appuntamento per tutti sarà a Remtech Expo a Ferrara, dal 17 al 19 settembre.”