Economia, Damiani (FI): presentata pdl per alfabetizzazione finanziaria

Roma, 20 set (askanews) – “Siamo costantemente impegnati affinché si possa invertire il trend che vede l’Italia fanalino di coda in Europa sull’alfabetizzazione finanziaria. Proprio per questo sono promotore di una proposta di legge che sta trovando grande sostegno e che viene recepita nel DDL governativo Competitività dei capitali. Entro la fine di quest’anno, il disegno di legge, all’interno del quale si parla anche di educazione finanziaria, sarà legge. Dobbiamo non solo lavorare alla formazione e alla conoscenza dell’utente ma anche alla trasparenza, agevolando e semplificando tutti gli aspetti normativi legati agli ambiti finanziari. L’obiettivo deve essere fare un buon lavoro per far sentire tutti tranquilli, sia gli utenti sia gli operatori del settore”, ha dichiarato il Sen. Dario Damiani, Capogruppo Forza Italia in Commissione Bilancio, durante la puntata odierna di Largo Chigi, il talk di The Watcher Post.