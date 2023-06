Economia: Mattarella, 'no a mondo diviso tra Paesi agiati, con sviluppo impetuoso e poveri'

Palermo, 27 giu. (Adnkronos) – "L'esigenza pressante di fornire risposte attendibili e durature si aggiunge alla necessità di porre riparo a disuguaglianze che accrescono, in molteplici aree del globo, le condizioni di disperazione e di abbandono. Se la crescita dell’economia globale negli ultimi decenni ha riversato qualche stilla di risorse verso le aree meno fortunate, pandemia e rinnovate tensioni internazionali, a partire dalla guerra scatenata dalla Federazione Russa contro la indipendenza dell’Ucraina, hanno provocato un rallentamento delle economie, con una contrazione delle capacità di spesa in tutti i Paesi e soprattutto in quelli a più basso reddito". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Palermo al XVI Simposio Cotec sul tema “Innovazione nella finanza sostenibile”, insieme al Re di Spagna, Filippo VI, e al Presidente del Portogallo, Marcelo Rebelo De Sousa.

"Le tensioni geopolitiche -ha sottolineato il Capo dello Stato- rischiano altresì di alimentare progressive fratture nei rapporti internazionali, tali da compromettere il contesto di accordi raggiunti in sede globale nello stesso sistema delle Nazioni Unite. Con il rischio di riproporre la narrativa di un mondo diviso tra un club di Paesi agiati e arroccati nel loro egoismo, di Paesi protagonisti, come i Brics, di un impetuoso, talvolta contraddittorio, ciclo di sviluppo e, infine, di Paesi del sud abbandonati a un destino di povertà".

"È evidente la presenza di tensioni in questa direzione, con l’affievolimento delle iniziative che tengano conto della indivisibilità del destino dell’umanità. La riflessione proposta per iniziativa dei tre Paesi qui rappresentati -ha concluso Mattarella- manifesta l’intenzione di non arrendersi a una deriva di questo tipo e, al contempo, dimostra la consapevolezza del ruolo che possono assumere, per combatterla, le istituzioni finanziarie internazionali e i soggetti della finanza".