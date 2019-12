MutuiOnline ha fatto causa a Google, chiedendo un risarcimento milionario, con l'accusa di comportamento anticoncorrenziale.

È un risarcimento milionario quello chiesto a Google da 7Pixel, controllata dal gruppo MutuiOnline, con l’accusa di comportamento anticoncorrenziale. La società ha depositato il ricorso presso il Tribunale civile di Milano, nella sezione specializzata in materia d’impresa, dopo anni di tensioni e querelle con l’azienda statunitense. Il risarcimento richiesto ammonta a una cifra stimata tra gli 800 e i 900 milioni di euro.

7Pixel è il gestore del sito Trovaprezzi, principale concorrente italiano di Google Shopping nel campo della comparazione per acquisti. Nel presentare il ricorso, MutuiOnline sottolinea che “l’espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell’articolo 696, ai fini dell’accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito.

Era il 2017 quando la Commissione europea ha stabilito che “Google ha favorito il proprio servizio di comparazione per gli acquisti (Google Shopping) in danno degli operatori concorrenti”. Il colosso americano ha tratto vantaggio dalla propria “posizione dominante nella ricerca generalista su Internet (Google Search)”, piuttosto che fare leva “sui meriti del servizio offerto”. Quarantuno operatori europei (tra cui 7Pixel) si sono rivolti proprio all’Unione Europea, lo scorso 28 novembre, denunciando l’inefficacia “dei presunti rimedi posti in essere” da Google e chiedendo che la Commissione avvii “una procedura di inottemperanza” nei suoi confronti.