Sono 199.293 le auto vendute da Mercedes-Benz a ottobre 2019: cresce, in particolare, la domanda di Classe A, GLC e Classe C.

Nuovo record per Mercedes-Benz. A ottobre 2019 la Casa di Stoccarda ha venduto 199.293 auto, superando di oltre 9 mila unità (+4,9%) le vendite registrate nello stesso mese del 2018, che rappresentava il miglior ottobre per il marchio.

Vendite Mercedes-Benz, +4,9% a ottobre

Cresce la domanda di Classe A, GLC e Classe C. Positivo anche l’andamento generale delle vendite. Nei primi dieci mesi dell’anno la Stella a tre punte continua a mantenere la leadership nel segmento premium in moltissimi mercati, tra cui Regno Unito, Germania, Francia, Spagna, Svizzera, Turchia, Australia e Canada.

La crescita delle vendite registrata a ottobre si deve in gran parte ai nuovi modelli della Casa: in particolare Classe A e GLC. Ma anche Classe C ha dato un contributo rilevante, sono aumentate le richieste sia della versione berlina che della station wagon.

I dati delle vendite su scala mondiale pubblicati da Daimler AG rispecchiano le preferenze degli acquirenti italiani rilevate da New PadovaStar, concessionaria ufficiale di vendita e assistenza Mercedes-Benz e rivenditore ufficiale per l’usato certificato Mercedes-Benz Certified.

Nonostante le due sedi di New PadovaStar siano in provincia di Padova (a Limena e Cittadella), la concessionaria si rivolge all’intero pubblico nazionale, grazie alle tante promozioni online e al servizio di consegna a domicilio disponibile in tutta Italia. Tramite il sito ufficiale si può prenotare il veicolo di proprio interesse: basta un acconto di 250 euro per bloccare l’auto per tre giorni, durante i quali riflettere con calma sull’acquisto.

Le rilevazioni di New PadovaStar

Le rilevazioni di New PadovaStar confermano il successo di Classe A e GLC, che nel 2019 sono stati rispettivamente il primo (22%) e terzo (17,3%) modello più venduto. Il secondo posto se lo aggiudica Classe B (19,5%). Trasparenza, professionalità e attenzione al cliente contraddistinguono New PadovaStar e Gruppo Trivellato, di cui la concessionaria fa parte.

Le offerte Trivellato Mercedes

Nato nel 1922, Trivellato è uno dei più importanti rivenditori Mercedes-Benz del Paese e, con 12 showroom e centri assistenza, è presente in quattro province (Vicenza, Padova, Rovigo e Verona). Propone prezzi vantaggiosi e sconti sull’intera gamma Mercedes-Benz, sia nuove che usate, inclusi i modelli di segmento medio superiore ed executive cars. Nelle concessionarie e sul sito ufficiale del Gruppo sono presentate infatti offerte per GLE, Classe E, Mercedes Classe C usata Trivellato e tanto altro ancora.

È stato recentemente inaugurato, a Torri di Quartesolo (VI), il Nuovo Centro Usato Trivellato. Si tratta del primo gruppo d’acquisto Jahreswagen nonché primo Centro Usato Mercedes-Benz Certified in Italia. Il Gruppo Trivellato ha chiuso il 2018 con un fatturato di 250 milioni e 8.600 veicoli venduti.