Votazioni Affiliate Awards 2020: 15 le aziende in gara e i vincitori verranno premiati il 28 marzo alla serata di gala dell'Affiliate Expo 2020.

Affiliate Expo è il più grande evento italiano di Affilate Marketing e si terrà a Roma il 27, 28 e 29 Marzo 2020, presso l’esclusivo Mercure Roma West. In questi 3 giorni all’insegna del web marketing, i protagonisti saranno gli advertiser e affiliati. L’evento è un modo per permettere alle aziende di proporre e presentare i loro metodi di lavoro in una realtà sempre più competitiva, e soprattutto di creare un momento di incontro con chi sceglie di guadagnare online.

Affiliate Expo: votazioni Affiliate Awards 2020

Attualmente Affiliate Expo 2020 ha aperto le votazioni per gli Affiliate Awards 2020. E quest’anno le categorie in gara sono sette:

Miglior Network di Affiliazione,

Miglior Account Manager,

Miglior Affiliato,

Miglior Campagna Creativa,

Miglior Pannello Affiliato,

Miglior Programma Adult,

Miglior Network New-Entry in Italia.

Gli organizzatori hanno dunque dato il via alle votazioni che decreteranno le migliori aziende, e non, in questi ambiti.

I vincitori saranno premiati il 28 marzo 2020 alla cena di gala di Affiliate Expo 2020. Si può votare chiunque, sia partecipanti che non, per quattro delle sopracitate categorie in gara. Il questiornario, che potete trovere a questo sito, è molto semplice e non richiede più di qualche minuto per la compilazione.

Tra i candidati per il premio di Miglior Network di Affiliazione nel questionario compaiono, Worldfilia, con campagne attive in oltre dieci nicchie di mercato e oltre 68 milioni di euro pagati, e Adcombo, con dodici nicchie di mercato e pagamenti due volte alla settimana. Per il Miglior Pannello Affiliato, tra i tanti, gareggiano Awin, che ha da poco lanciato il suo nuovo metodo di tracciamento “Bounceless Tracking”, e i pannelli affiliati di Admitad e Amazon.

Tra i concorrenti in gara per il premio di Miglior Programma Adult, invece, si trovano BongaCash, sito di webcam attivo nel mondo dell’adult, e Prelinker, specializzato nel dating online.

L’ultima categoria per la quale si chiede il parere del pubblico è la Miglior New-Entry nel mercato italiano. Tra queste, Webvork e Leadreaktor, direct advertisers verticalizzati sul settore Nutra.

Le aziende in gara sono complessivamente quindici, ma nel questionario c’è anche la voce “Altro” per segnalare nuovi concorrenti e aziende valide. Le votazioni sono aperte fino al 31 gennaio 2020.