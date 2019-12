Perché la consulenza indipendente di SoldiExpert può battere il private banking

Il private rischia di lasciare il posto a SoldiExpert che ha una maggiore prospettiva sull'indagine dei mercati.

Una consulenza su misura ed evoluta, fornita da autentici professionisti del settore che costruiscono con il cliente un rapporto one-to-one. Così molte banche e reti di vendita presentano il private banking, ma dalla teoria alla pratica c’è una bella differenza.

Sulla carta il private banking prevede una consulenza personalizzata dedicata ai clienti di alto profilo con esigenze non facilmente standardizzabili. Spesso però i consigli non sono esattamente super partes. Anche il private banker che non percepisce retrocessioni è legato a una banca o rete di vendita, e perciò potrebbe proporre con maggiore enfasi prodotti più vantaggiosi per la struttura di riferimento che per il risparmiatore.

Questa condizione, insieme agli alti costi applicati, ha portato molti clienti affluent e high net worth individual a dubitare della qualità dei servizi di banche e reti di vendita.

Ormai da qualche tempo una larga fetta dei risparmiatori manifesta minore fiducia nel sistema bancario e il desiderio di accedere a una consulenza finanziaria dall’elevato valore aggiunto, completamente indipendente. Complice la MIFID 2, che ha imposto la rendicontazione delle voci di spesa degli strumenti finanziari. Commissioni che nel caso del private banking arrivano anche al 3-4% annuo su portafogli di fondi e gestioni patrimoniali.

Facendo qualche semplice conto è evidente che commissioni del genere riducono sensibilmente (e talvolta annullano) i guadagni potenziali degli investitori. Ci sono risparmiatori che nel 2018 hanno pagato circa 34 mila euro per la gestione di un capitale pari a un milione di euro. E in tempi di rendimenti che sono probabilmente destinati ad assottigliarsi sia nell’obbligazionario che nell’azionario (dopo un decennio fra i migliori della storia) pagare costi così elevati significa avere quasi la certezza di non guadagnare mai ed essere tosati.

Con la consulenza finanziaria indipendente nessun conflitto di interessi e servizi ad alto valore aggiunto

Il consulente finanziario indipendente è l’interlocutore ideale per chi è alla ricerca di consigli di investimento senza conflitto di interessi o desidera semplicemente un secondo parere sui servizi offerti dalla propria banca.

A differenza dei promotori finanziari, Società di Consulenza Finanziaria (SCF) e consulenti indipendenti (normativamente definiti autonomi) non sono legati ad alcuna banca o rete di vendita. Non percepiscono incentivi di sorta, non operano con il denaro degli investitori e sono remunerati esclusivamente dalla clientela, a parcella.

Quella indipendente è l’unica forma di consulenza completamente scevra da conflitto di interessi disponibile sul mercato. Preferita, per questo, sempre più spesso da investitori con ingenti disponibilità. Non stupisce che la maggior parte dei clienti di SoldiExpert SCF, tra le principali SCF italiane, sia composta da investitori privati con patrimoni elevati e anche banche e sgr utilizzano il know how di questa società per formare portafogli azionari e obbligazionari caratterizzati da un rapporto rendimento/rischio (e costi) di eccellenza.

Nata nel 2001, SoldiExpert è una delle prime SCF del Paese per masse sotto consulenza e risultati realizzati in un comparto in Italia. I fondatori, Salvatore Gaziano e Roberta Rossi Gaziano, sono considerati in Italia pionieri della consulenza finanziaria indipendente e basata sulla Rete.

La società si rivolge a piccoli e grandi risparmiatori con servizi di consulenza generica e personalizzata, forniti telematicamente. Il cliente ottiene le indicazioni di acquisto e vendita via sms ed e-mail, replicando autonomamente i segnali ricevuti con il proprio intermediario finanziario.

Oltre che per la profonda conoscenza dei mercati e l’operatività online, SoldiExpert si distingue per la prospettiva sull’indagine dei mercati: unisce analisi fondamentale e quantitativa, sfrutta strategie di investimento testate ed efficaci. E offre un servizio integrato.

Il sito soldiexpert.com consente di visionare i rendimenti ottenuti negli anni con i portafogli di SoldiExpert e prenotare una prima consulenza gratuita senza impegno.