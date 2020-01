Il CES 2020 di Las Vegas è la più grande fiera di elettronica di consumo e tecnologia: il focus di quest'anno è l'esperienza digitale.

Il Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas 2020 si terrà da martedì 7 gennaio a venerdì 10 gennaio. L’edizione di quest’anno si concentrerà soprattutto su viaggi e turismo, ma non mancheranno analisi dei dati e miglioramento dell’esperienza dei clienti. L’evento sarà incentrato sull’esperienza del digitale nel suo complesso. CES aprirà quindi lo sguardo dei visitatori ai nuovi televisori, altoparlanti, cuffie, laptop e telefoni ottimizzati per la rivoluzione 5G/8K. L’esposizione viene allestita e prodotta dalla Consumer Technology Association (CTA), si svolge una volta all’anno al Las Vegas Convention Center, Nevada.





CES Las Vegas 2020

Un evento imperdibile per restare al passo con i tempi e aggiornarsi sulle ultime novità e tendenze del digitale. I temi del CES di Las Vegas 2020 saranno l’avvento del 5G, l’evoluzione dell’Intelligenza Artificiale e i display da 8K, ma non solo.

Si parlerà anche delle criptovalute e dell’uso della tecnologia blockchain. Importanti proposte emergeranno dal mondo della stampa 3D, dall’automazione e dalla robotica. Verranno presentate grandi novità anche nei campi del turismo e dei viaggi, passando anche per il gaming. Infine, non mancheranno le discussioni sui temi della privacy, la tutela dei dati personali e la salute digitale.

Grande assente all’evento sarà Apple, ma saranno presenti 4.500 compagnie di elettronica pronte a proporre le loro novità ai visitatori. Si contano, per l’edizione 2020, 250 conferenze e decine di migliaia di visitatori da oltre 150 paesi diversi. Tra gli espositori confermati ci sono Amazon, Canon, Facebook, Intel, LG, Lenovo, Microsoft, MSI, Nikon, Samsung, Sony e molti altri.

Cosa aspettarsi

LG presenterà al CES 2020 la nuova serie di TV OLED, già presentata a porte chiuse lo scorso anno e lancerà il nuovo smartphone di fascia media.

Inoltre, verrà presentata anche una nuova linea di elettrodomestici “intelligenti” (lavatrici e asciugatrici in particolare) e non mancheranno dei gadget domestici curiosi. Tra questi, ad esempio, ci saranno alcuni depuratori d’aria e aspirapolvere robot.

Nvdia, invece, porterà in fiera la sua nuova micro-console, Nvidia Shield, capace di connettersi a Stadia.

Samsung proporrà molto probabilmente gli aggiornamenti dei notebook (che però non arriveranno in Italia) e lancerà il nuovo televisore QLED con cornice zero.

Sony dovrebbe portare i nuovi televisori nelle serie 950, 850, Z e A-Series insieme ad alcune nuove soundbar 2.1 con Dolby Atmos.

Programma

Il più importante evento del comparto tech aprirà le porte ai visitatori da martedì 7 gennaio a venerdì 10 gennaio. La stampa, però, potrà accedere all’esposizione già da mezzogiorno di domenica 5 gennaio per partecipare alle conferenze stampa delle case di produzione di elettronica.

Il momento più importante di CES 2020 sarà lunedì, quando si svolgeranno le presentazioni di LG, Samsung e Sony. Di seguito il programma dei keynote e delle conferenze stampa previste per quest’anno.

Domenica 5 gennaio 2020

Living in Digital Times Lifestyle Trends Press Conference – Domenica, 1:00 PM – 2:00 PM – Mandalay Bay Level 2, Reef D-F

– Domenica, 1:00 PM – 2:00 PM – Mandalay Bay Level 2, Reef D-F Procter & Gamble Media Days News Conference – Domenica, 2:00 PM – 2:45 PM – Mandalay Bay Level 2, Lagoon J/K/L

– Domenica, 2:00 PM – 2:45 PM – Mandalay Bay Level 2, Lagoon J/K/L UHD Alliance Media Days News Conference – Domenica, 2:00 PM – 2:45 PM – Mandalay Bay Level 2, Mandalay A

– Domenica, 2:00 PM – 2:45 PM – Mandalay Bay Level 2, Mandalay A BYTON Media Days News Conference – Domenica, 3:00 PM – 3:45 PM – Mandalay Bay Level 2, Oceanside C

– Domenica, 3:00 PM – 3:45 PM – Mandalay Bay Level 2, Oceanside C 2020 Tech Trends to Watch – Domenica, 4:00 PM – 4:45 PM – Mandalay Bay Level 2, Oceanside D

– Domenica, 4:00 PM – 4:45 PM – Mandalay Bay Level 2, Oceanside D CES Unveiled Las Vegas – Domenica, 5:00 PM – 8:30 PM – Mandalay Bay Level 2, Shorelines Exhibit Hall

Lunedì 6 gennaio 2020