Concorsi pubblici 2020: i bandi in scadenza per OSS e Infermieri, con date di presentazione delle domande, requisiti e numero di posizioni.

Con l’arrivo del 2020 si avvicinano le scadenze per alcuni bandi indetti dal Ministero della Salute in ambito sanitario. Vediamo qui nel dettaglio scadenze, requisiti e posti disponibili per quanto riguarda i concorsi pubblici 2020 per OSS e Infermieri.

Concorsi pubblici 2020 per OSS

Nuovissimi bandi di concorso per Operatori Socio-Sanitari (OSS) sono stati attivati negli ultimi giorni in tutta l’Italia. Le date di scadenza riportate vanno dal 20 gennaio ai primi giorni di febbraio; è necessario quindi prendere al più presto una decisione e iscriversi nei tempi previsti. Si riportano in questo articolo gli ultimi concorsi indetti con scadenze a breve, consultabili anche sulla Gazzetta Ufficiale e su Bollettini Regionali:

Piemonte , servizi alla persona per le Aziende Longarone e Zoldo (provincia di Biella): è prevista la formazione di due diverse graduatorie per assunzioni sia a tempo indeterminato che a tempo determinato (graduatoria A per il Centro Servizi L. Barzan di Longarone, graduatoria B per il Centro Servizi A. Santin di Val di Zoldo). Per entrambe è ancora possibile presentare domanda: la scadenza della domanda è infatti prevista per il 21 gennaio 2020 . Si richiede una figura che abbia un’età compresa tra i 18 e i 55 anni con fedina penale pulita e che abbia cittadinanza italiana o europea. Si richiede inoltre l’attestato per OSS riconosciuto e l’idoneità fisica completa. La prova sarà pratica e orale.

, servizi alla persona per le Aziende Longarone e Zoldo (provincia di Biella): è prevista la formazione di due diverse graduatorie per assunzioni sia a tempo indeterminato che a tempo determinato (graduatoria A per il Centro Servizi L. Barzan di Longarone, graduatoria B per il Centro Servizi A. Santin di Val di Zoldo). Per entrambe è ancora possibile presentare domanda: la scadenza della domanda è infatti prevista per il . Si richiede una figura che abbia un’età compresa tra i 18 e i 55 anni con fedina penale pulita e che abbia cittadinanza italiana o europea. Si richiede inoltre l’attestato per OSS riconosciuto e l’idoneità fisica completa. La prova sarà pratica e orale. Veneto , per la casa di riposo Beggiato (provincia di Padova). Il concorso è indetto per l’assunzione di 14 persone come OSS di categoria B e posizione economica B1, con scadenza di domanda prevista per il 6 febbraio 2020. Sono richiesti i medesimi requisiti del concorso precedente con l’aggiunta del possesso di una patente B , la non esclusione precedente da altri servizi di pubblica amministrazione e dall’elettorato politico e una “posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari per i candidati di sesso maschile”. La prova prevede tre esami (scritto, orale, pratico).

, per la casa di riposo Beggiato (provincia di Padova). Il concorso è indetto per l’assunzione di come OSS di categoria B e posizione economica B1, con scadenza di domanda prevista per il 6 febbraio 2020. Sono richiesti i medesimi requisiti del concorso precedente con l’aggiunta del , la non esclusione precedente da altri servizi di pubblica amministrazione e dall’elettorato politico e una “posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari per i candidati di sesso maschile”. La prova prevede tre esami (scritto, orale, pratico). Lazio , per ASL di Frosinone. Indetto concorso per 120 operatori OSS . Richiesti i medesimi requisiti del concorso per la casa di riposo Beggiato, esclusa la patente di guida. La domanda scade il 2 febbraio 2020 e la selezione avverrà per sola valutazione dei titoli conseguiti dai candidati.

, per ASL di Frosinone. Indetto concorso per . Richiesti i medesimi requisiti del concorso per la casa di riposo Beggiato, esclusa la patente di guida. La domanda scade il e la selezione avverrà per sola valutazione dei titoli conseguiti dai candidati. Campania , per ASL di Benevento: il concorso è indetto per 110 operatori (OSS, Infermieri, Tecnici e Autisti). In particolare è richiesto personale OSS di categoria B di livello economico Bs per soli 50 posti. Valgono gli stessi requisiti prima esposti. La domanda va presentata entro il 2 febbraio.

, per ASL di Benevento: il concorso è indetto per 110 operatori (OSS, Infermieri, Tecnici e Autisti). In particolare è richiesto personale OSS di categoria B di livello economico Bs per soli 50 posti. Valgono gli stessi requisiti prima esposti. La domanda va presentata entro il 2 febbraio. Liguria, per Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.) di Genova. 274 posti lavoro per OSS con contratto a tempo indeterminato. La preselezione con prova scritta e orale è facoltativa per l’Ente. La domanda deve essere presentata entro il 20 gennaio 2020. Richiesto sempre l’attestato di OSS e i requisiti di cittadinanza.





Concorsi pubblici 2020 per Infermieri

Di seguito invece i concorsi indetti per le posizioni di infermieri: