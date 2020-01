Il futuro dell’iGaming passa da Londra

Londra si preparare a ospitare l'evento iGaming ad aprile con tantissimi show, spettacoli e molto altro.

Quest’anno, nella sede dell’ Old Billingsgate si terrà la conferenza BET London iGaming Expo 2020

Il sito specializzato PathosOnline ha cercato di immaginare ed anticipare quello che accadrà all’evento, si prevede infatti che non solo verranno esposte le novità sul mondo del gambling, ma si approfondiranno tutte le variazioni e le evoluzioni che hanno portato all’andamento di mercato di quest’anno e, soprattutto, consentirà il vitale scambio di idee e contatti che rende il mercato così vivace. La conferenza si terrà dal 7 al 9 aprile: durante queste giornate sarà possibile assistere a diverse ore di conferenze che, basandosi su casi reali, si occuperanno di analizzare dettagliatamente l’andamento del mercato, rendendo la conferenza un’occasione imperdibile tanto per i veterani quanto per chi fosse appena entrato o volesse muovere i primi passi all’interno di questo business.

Oltre alle diverse ore in cui verrà analizzato l’andamento di mercato, il BET London iGaming Expo 2020 offrirà anche diverse spettacoli di intrattenimento, pensati affinché ci si possa godere lo show in tranquillità e magari conoscere, in un ambiente piacevole e rilassato, potenziali clienti o soci in affari con cui iniziare nuove collaborazioni. Per comprendere dove andrà il mercato nel prossimo futuro e la sua veloce crescita saranno presenti più di 2500 esperti del settore dell’ iGaming. Saranno inoltre presenti diversi rappresentanti delle compagnie più famose del settore a livello mondiale e gli specialisti del mondo delle scommesse.

Gli eventi in cui si discuterà sullo sviluppo del mercato e sul suo futuro raccoglieranno ben 30 speaker da ogni parte del mondo che si alterneranno in 12 ore di conferenze, che copriranno tutti i diversi segmenti del mercato in maniera dettagliata. Gli scopi che l’evento si prefigge di raggiungere sono quello di rivelare a veterani e nuovi imprenditori quali sono le insidie del mercato e comprendere il futuro di questo mercato in rapida crescita, analizzando attentamente le nuove tecnologie come la blockchain, il VR e lo sviluppo di AI che saranno alla base della prossima generazione del gambling online.

L’intera conferenza sul gambling si dividerà in quattro diversi blocchi, che analizzeranno quanto appena detto e molto altro:

● Casi reali. Potere del marketing

● Insidie legislative. L’evoluzione delle soluzioni di mercato (legalizzazioni, pagamenti, sfide GEO)

● Futuro del gambling. Tecnologie innovative redditizie

● Le ultime informazioni utili dal Software Development World. Svelare l’esperienza del consumatore

● Imperdibile intervento di John Lefebvre, fondatore della Neteller che parlerà durante la conferenza dopo un lungo tempo passato lontano dagli occhi del pubblico. Sul sito web ufficiale è disponibile la lista degli eventi che si terranno che verranno ospitati durante la conferenza. Saranno oltre 50 le compagnie che si riuniranno, approfittando dell’esibizione, per presentare i loro nuovi prodotti, quindi sarà un’ ottima occasione per essere tra i primi a vedere in che modo le ultime soluzioni tecnologiche sono state adottate nel mondo del gambling e per mostrare le proprie idee a soci e competitor del mercato ed analizzare le loro.

La BET iGaming Expo è pensata per essere un incontro di appassionati dell’ iGaming dove formare nuovi contatti e incontrare nuovi soci, quindi gli eventi saranno predisposti per permettere la formazione e il rafforzamento di questi legami: preparty, zona networking, zona vip, torneo di poker, afterparty. Grazie all’atmosfera rilassata di questi eventi sarà molto facile incontrare investitori e soci con cui concludere grossi affari e discutere di cooperazioni e piani sul futuro del proprio business.