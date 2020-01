Come si diventa gruppo digitale: il successo di Open-Box

Da digital agency a gruppo nazionale, Open-Box festeggia la sua crescita annuale del 30% con 1,8 milioni di fatturato, un nuovo brand e una struttura di gruppo rafforzata.

Questa è la storia di come sia possibile costruire progetti imprenditoriali e farli crescere, anche in Italia. La storia di Open-Box, agenzia di sviluppo e comunicazione digitale specializzata in social media, content e influencer marketing, che dai primi passi e progetti nel 2008 è riuscita oggi, dopo un incremento di fatturato del 40% nel 2018 e del 30% nel 2019 (1,8 milioni di euro di fatturato), a costruire una struttura che conta oggi oltre 35 persone in team e numerose partnership nazionali ed internazionali tra agenzie e partecipazioni in alcune delle più promettenti startup sul mercato digitale.

Una crescita che festeggia con una nuova immagine, segno della volontà di rimanere connessi alle proprie radici, ma della consapevolezza di dover restare sempre al passo con i tempi e le necessità di clienti e utenti.

L’arrivo di Gianni Gaggiani come Creative Director e la nascita dell’ONIM (Osservatorio Nazionale Influencer Marketing), sono segni profondi di questa volontà di raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi.

Un rebranding che diventa anche il punto di arrivo dell’esperienza iniziata tre anni fa con Comunicatica, primo network liquido di startup e PMI del digitale, esperienza che oggi confluisce e si consolida in Open-Box. Un hub diffuso dell’innovazione digitale, che porta a convivere il meglio del modello di agenzia con prodotti digitali ad alto potenziale (come Vidoser, SEO Tester Online, Userbot e Coderblock).

Un modo nuovo di immaginare le aziende operanti nel digitale e capace di creare il giusto humus per spingere innovazione e crescita, anche al di fuori di luoghi e schemi classici, puntando alla sinergia, alla verticalità delle competenze e, soprattutto, ad un costante orientamento alla qualità e al valore generato per i propri stakeholder.

Open-Box è l’agenzia di sviluppo e comunicazione digitale nata ad Arezzo, con sedi anche a Milano e Londra. Fondata nel 2007 oggi vanta più di 100 clienti dopo aver chiuso il 2019 con un fatturato di circa 1,8 milioni di euro. La società conta oltre 30 risorse totalmente dedicate al mondo digital con una forte specializzazione nello sviluppo di web e mobile app, social media, content e influencer marketing.