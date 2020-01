Concorsi pubblici 2020: le informazioni utili relative a scadenze e modalità di partecipazione ai bandi attivi in Liguria nel settore medico e amministrativo.

Sono in arrivo ottime notizie per chi cerca un impiego nel settore pubblico. Sono stati emanati diversi bandi per i concorsi pubblici per l’anno 2020 in Liguria. Di seguito tutte le informazioni utili relative a scadenze, modalità di partecipazione e requisiti dei principali bandi attivi.

Concorsi pubblici 2020 in Liguria: direttore sanitario

Uno dei concorsi pubblici più importanti del 2020 banditi in Liguria, è quello indetto dalla Asl 2 di Savona, che necessita di un direttore sanitario che gestisca i reparti di neonatologia e pediatria. La durata dell’incarico sarà di 5 anni. Per avere maggiori delucidazioni si potrà consultare la Gazzetta di riferimento, numero 4 del 14 gennaio. Vediamo quali sono i requisiti richiesti per potersi candidare:

è necessaria la laurea in medicina e chirurgia con relativa iscrizione all’albo professionale;

con relativa iscrizione all’albo professionale; è necessario aver svolto un lavoro nella specializzazione indicata di almeno 7 anni;

è necessario fornire un curriculum vitae dettagliato e aggiornato;

è necessario anche essere in possesso di una specifica formazione da manager;

La domanda potrà essere inoltrata in forma telematica alla casella protocollo@pec.asl2.liguria.it e con raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla Asl 2, precisamente all’ufficio protocollo sito in Via Manzoni.

Per quanto riguarda la prova che si dovrà sostenere, invece, consisterà in un primo colloquio e nella valutazione del cv, ai quali potranno essere assegnati rispettivamente un massimo di 40 punti. Si rammenta che la data di scadenza è fissata al 13 febbraio 2020.

Liguria: concorsi pubblici per tecnico audiometrista

L’Asl 2 di Savona ricerca anche la figura di un tecnico audiometrista. Il concorso è per titoli e per esami, e l’assunzione in questo caso avverrà con un contratto a tempo pieno e indeterminato. Si rimanda sempre alla Gazzetta di riferimento, la numero 4 del 14 gennaio, per maggiori informazioni. Per quanto riguarda i requisiti richiesti, questi sono:

essere in possesso di una laurea in tecniche audiometriche con abilitazione alla professione;

con abilitazione alla professione; essere in possesso altrimenti di un diploma conseguito all’università, sempre come tecnico audiometrista ai sensi del decreto legge 502 del 1992;

essere in possesso in alternativa di titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero della Sanità;

essere iscritti all’albo professionale di riferimento;

Chi volesse candidarsi potrà farlo in via telematica previa iscrizione sul sito della Asl 2 della Liguria, e specificatamente nella sezione dedicata ai concorsi.

Per quanto concerne il punteggio che si potrà conseguire, il totale massimo è 100 punti, assegnati in base ai titoli e alla prova sostenuta in sede di esame, per un totale rispettivamente di 30 e 70.

La prova sarà poi articolata in un esame scritto e in una prova pratica, con colloquio finale. La scadenza per la domanda è fissata al 13 febbraio 2020.





Concorsi pubblici Liguria: dirigente amministrativo

Al Comune di Santa Margherita Ligure si cerca un dirigente amministrativo che sarà selezionato per titoli ed esami e che sarà assunto a tempo pieno indeterminato. La gazzetta da consultare è la numero 2 del 7 gennaio 2020. Per quanto riguarda i requisiti, essi sono:

diploma di laurea conseguito con il vecchio ordinamento in Giurisprudenza ; Laurea specialistica – DM 509/99 – o Laurea Magistrale – DM 270/04;

; Laurea specialistica – DM 509/99 – o Laurea Magistrale – DM 270/04; essere stati dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni che abbiano compiuti almeno cinque anni di servizio o aver maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti ed organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di Laurea. In alternativa essere in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche e avere svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;

essere in possesso di esperienza professionale maturata per almeno un triennio negli ultimi cinque anni in almeno uno dei seguenti settori:

– Servizi turistici

– Commercio/Attività produttive

La domanda dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Santa Margherita Ligure, Piazza Mazzini 46, con le seguenti modalità: a mano all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Santa Margherita Ligure, sito in Piazza Mazzini 46, oppure spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Comune di Santa Margherita Ligure. Oppure tramite invio telematico tramite casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) in formato pdf, con firma autografa o digitale al seguente indirizzo: protocollo@pec.comunesml.it.

Nel caso in cui le domande di ammissione al concorso fossero superiori a 30, le prove di esame potranno essere precedute, a giudizio della Commissione Esaminatrice, da una preselezione.

Saranno ammessi alle prove scritte i primi 30 classificati e i pari merito. La preselezione consisterà nella risoluzione di quiz a risposta multipla, vertenti sulle materie delle prove d’esame e/o, a discrezione della Commissione, su quesiti di logica matematica, problemsolving e psico-attitudinali. Seguiranno due prove scritte e una orale. La data di scadenza per la candidatura è il 6 febbraio 2020.