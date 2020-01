Tra i concorsi pubblici per il 2020 di quest'anno si trovano anche bandi per fisioterapisti indetti sia dalle ASL locali che da altri enti.

Tra i concorsi pubblici per il 2020 di quest’anno si trovano anche bandi per fisioterapisti. Di seguito i bandi ancora attivi e con data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione, corredati dei requisiti necessari.

Concorsi pubblici 2020 per fisioterapisti indetti da ASL

Numerosi i bandi indetti dalle ASL locali in area sanitaria alla ricerca di figure professionali come i fisioterapisti.

Il concorso di Pescara

L’Azienda U.S.L. di Pescara ha indetto un concorso pubblico per l’assegnazione di un posto di fisioterapista a tempo pieno e indeterminato. I requisiti richiesti sono:

cittadinanza Europea;

laurea in Fisioterapia;

Per ulteriori informazioni circa l’oggetto e la data di svolgimento delle prove, contattare direttamente l’Ufficio dinamiche del personale della stessa U.S.L. La presentazione delle domande deve essere fatta entro il termine utile del 26 gennaio 2020.

Concorso per fisioterapisti ad Avellino

Ad Avellino la A.S.L.

ha emesso un bando di concorso pubblico per l’assunzione di diciannove diverse figure professionali in ambito sanitario, compresi fisioterapisti. Si tratta di un concorso riservato ai soggetti che possiedono i seguenti requisiti:

avere la cittadinanza Italiana o UE;

avere il godimento dei diritti politici;

avere l’idoneità fisica all’impiego;

non avere condanne penali o procedimenti penali pendenti;

o procedimenti penali pendenti; essere titolare di contratto presso la stessa A.S.L. con lo stesso profilo oggetto del concorso;

aver maturato almeno tre anni lavorativi presso il SSN di qualsiasi Regione ;

; essere in servizio successivamente al 28/08/2015 (legge n. 124/2015 attuativa del riordino del Pubblico Impiego);

nella fattispecie della domanda per l’assunzione con il profilo di fisioterapista, aver conseguito il diploma di laurea in Fisioterapia;

essere iscritto all’Albo professionale;

Sono previste tre prove d’esame (scritta, pratica e orale) con assegnazione per ognuna di diversi punteggi.

La scadenza del bando è fissata per il 27 gennaio 2020.

Concorso aperto a Palermo

L’Azienda degli Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo ha indetto un concorso per l’assunzione di quarantanove figure professionali in ambito sanitario, riservato alle categorie disabili, fra cui un collaboratore professionale sanitario fisioterapista, a tempo indeterminato, categoria D. I requisiti richiesti sono i seguenti:

cittadinanza Europea o Extracomunitaria;

diploma di laurea triennale in Fisioterapia;

iscrizione all’Albo professionale;

Sono previste tre prove d’esame (scritta, pratica e orale) che si svolgeranno e saranno valutate secondo le norme dettate dal D.P.R. n.220/2001 (disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del SSN). Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Ufficio Risorse Umane dell’ente. La presentazione delle domande dovrà essere fatta entro il termine utile del 30 gennaio 2020.





Concorsi pubblici per fisioterapisti indetti da altri Enti

Non solo ASL: sono molti i concorsi pubblici indetti nel 2020 anche da altri Enti alla ricerca di fisioterapisti.

Concorso a Predappio

A Predappio (FC), l’Azienda di Servizi alla Persona del Forlivese ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione di un fisioterapista a tempo determinato, categoria D1.

I requisiti richiesti sono i seguenti:

cittadinanza Europea;

diploma di laurea in Fisioterapia;

abilitazione certificata all’esercizio della professione;

La prova di esame si svolgerà sotto forma di colloquio volto a verificare le competenze tecniche del candidato, oltre alle eventuali esperienze lavorative maturate e alle sue aspirazioni personali e professionali. Per ulteriori informazioni contattare direttamente l’Ente nella persona della Dott.ssa Barbara Bresciani del Servizio Risorse Umane. La scadenza del bando è fissata per il 26 gennaio 2020.

Concorso per fisioterapisti a Milano

La Fondazione IRCCS Ca’ Granda del Policlinico di Milano ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione di un fisioterapista, a tempo pieno e indeterminato, categoria D. I requisiti richiesti sono:

cittadinanza Europea;

diploma di laurea in Fisioterapia;

iscrizione all’Albo professionale;

Sono previste tre prove d’esame (scritta, pratica e orale).

La presentazione delle domande deve essere fatta entro il termine utile del 27 gennaio 2020. Aggiornamenti sui nuovi concorsi riguardanti il Piano Sanità per il 2020 possono essere reperiti consultando la Gazzetta Ufficiale alla sezione Bandi e Concorsi o presso i siti on line delle ASL, alla stessa sezione di riferimento.