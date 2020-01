Bitcoin Venezia Meetup: si apre la stagione 2020

Il Bitcoin Meetup di Interlogica è l'evento di marketing che aprirà la stagione 2020: Bitcoin e Blackchain i temi principali che si approfondiranno.

Per aprire ufficialmente la stagione 2020, ritorna il Bitcoin Meetup di Interlogica di Mestre che si svolgerà nella giornata di venerdì 28 febbraio all’Auditorium Mainardi. Il docente e tecnologo Ferdinando Maria Ametrano e il consulente informatico dottor Davide Carboni saranno i protagonisti di questo evento sulle ultime novità in ambito di Bitcoin e Blockchain.

Bitcoin Venezia Meetup: al via il 2020

Mestre sarà la località che ospiterà l’evento, che si terrà in Via Torino 155, presso il Campus Scientifico dell’università veneta Ca’ Foscari. L’incontro è organizzato da InterlogicaHUB in collaborazione con Ca’ Foscari Alumni e si suddividerà in tre momenti principali: si inizierà con un vivace apericena di networking, per poi proseguire con la conferenza tenuta dai due esperti e una sessione di domande e di confronto con il pubblico presente.

Il dottor Ametrano, Founder ed Executive Director del Digital Gold Institute, e il dottor Carboni, CTO di paytah.com, sono le due personalità che condurranno la serata e analizzeranno il panorama attuale che caratterizza il settore del marketing.

Questi due personaggi sono due esperti del settore a 360 gradi: il primo, oltre ad aver pubblicato diversi paper scientifici ed essere uno sviluppatore open source, ha già partecipato negli anni passati in qualità di speaker ad eventi riguardanti i bitcoin presso le Nazioni Unite, le banche centrali, il Parlamento italiano e università. Il secondo invece, oltre ad aver pubblicato libri di divulgazione sul tema criptovalute e blockchain come ricercatore del CRS4, è un consulte informatico, sviluppatore e dottore di ricerca con indirizzo specialistico nel Finetech e Neobanking

Tra i temi che verranno trattati durante questa occasione ci saranno, in particolare, il ruolo di Bitcoin nella storia monetaria e gli scenari che verranno introdotti in futuro e l’uso e l’abuso della blockchain, soffermandosi su come questo nuovo strumento possa essere efficace – se utilizzato nella maniera corretta – ed esaminando come ha trasformato questo settore a livello mondiale.

L’evento si terrà in data 28 febbraio 2020, dalle ore 19:00 alle ore 22:30. I dettagli del meetup sono presenti sulla pagina ufficiale dell’evento e degli organizzatori, con la sezione dedicata all’acquisto dei biglietti e alla presentazione della giornata.