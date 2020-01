Il Trentino Alto Adige offre molte opportunità lavorative grazie ai concorsi pubblici 2020 sia nella sanità che nell'istruzione: i bandi, i requisiti e le scadenze

Buone opportunità per chi vive nella regione Trentino Alto Adige. Tra i concorsi pubblici del 2020 di seguito quelli proposti da APSS e dal MIUR con relativi requisiti e scadenze.

Concorsi pubblici 2020 per l’APSS

L’azienda APSS (Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari) di Trento, permette ai candidati di poter accedere a un’ampia serie di posizioni grazie a tre concorsi pubblici con scadenza a febbraio.

La prima proposta è il concorso volto alla selezione pubblica nel profilo professionale di Collaboratore professionale sanitario infermiere. Tra i requisiti richiesti, la laurea in Infermieristica oppure diploma o attestato conseguito in base al precedente ordinamento riconosciuto equipollente al diploma universitario. Necessaria anche l’iscrizione all’Albo professionale degli infermieri. Il termine scade il giorno 10 febbraio 2020 alle ore 12.00.

Un altro concorso pubblicato dall’APSS è quello a tempo indeterminato per la ricerca del profilo professionale di Dirigente psicologo.

Sono richiesti la laurea della classe delle lauree magistrali LM-51 Psicologia ovvero laurea della classe delle lauree specialistiche 58/S – Psicologia, e l’iscrizione all’Albo degli psicologi. Il termine scade il giorno 7 febbraio 2020 alle ore 12.00.

Si segnala anche il concorso pubblico per esami per assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di Dirigente medico nella disciplina anestesia e rianimazione per l’Ospedale di Tione. Sono richiesti la laurea magistrale in Medicina e Chirurgia – classe delle lauree magistrali LM-41 ovvero laurea specialistica in Medicina e Chirurgia – classe delle lauree specialistiche 46/S e l’iscrizione all’Albo dei Medici-Chirurghi. Il nuovo termine scade il giorno 21 febbraio 2020 alle ore 12.00.

Ulteriori requisiti necessari alla partecipazione ai precedenti concorsi sono la maggiore età e ovviamente il godimento di tutti i diritti politici e civili, senza alcuna esclusione.

Oltre alla residenza italiana e l’assenza di condanne penali. Le domande devono essere compilate e inviate esclusivamente online.





Concorsi pubblici in Trentino per il MIUR

Da segnalare anche il concorso straordinario per assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante nelle scuole dell’infanzia provinciali. È richiesta a partire dall’anno scolastico 2006/2007 e fino all’anno scolastico 2017/2018 la prestazione di almeno tre anni di servizio continuativo di insegnamento nelle scuole dell’infanzia provinciali o nelle scuole dell’infanzia equiparate. Il livello di istruzione richiesto è il diploma di scuola magistrale o di istituto magistrale (compreso quello di liceo socio-psico-pedagogico) conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, o il diploma di laurea quadriennale in scienze della formazione primaria indirizzo scuola infanzia o laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria.

I candidati ammessi al concorso devono sostenere una prova finalizzata ad accertare le conoscenze normative del contesto giuridico di riferimento, le conoscenze organizzative, nonché le conoscenze didattiche e pedagogiche per lo svolgimento della professione di insegnante della scuola dell’infanzia.

La prova, per la quale non sono previsti punteggi minimi, consiste in un test a risposta multipla. La domanda di partecipazione al concorso, a pena di esclusione, deve essere compilata e presentata con modalità telematica, collegandosi al portale della scuola trentina. Le domande potranno essere presentate a partire dal 30 Gennaio 2020 ore 12:00 fino al 2 Marzo 2020 ore 12:00.

Si segnala infine il concorso reclutamento di personale docente di tedesco seconda lingua delle scuole secondarie di I e II grado della provincia autonoma di Bolzano per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Il candidato deve necessariamente essere di madrelingua tedesca o ladina. La presentazione della domanda può avvenire tramite consegna diretta all’Intendenza scolastica italiana oppure inviata tramite pec o posta ordinaria agli uffici della Provincia autonoma di Bolzano.

La scadenza è il 14 febbraio 2020.