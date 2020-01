Gestire i rimborsi spese aziendali con le Carte Soldo

Le Carte Soldo sono ideale per agevolare e semplificare le spese aziendali.

Le carte di credito aziendali vengono utilizzate per pagare le trasferte dei collaboratori, le spese di rappresentanza, i fornitori, le utenze e molti altri tipi di spesa. Grazie alle carte, è possibile far marciare la propria impresa a pieno ritmo, velocizzando le operazioni e tracciando ogni pagamento.

Proprio grazie alla loro capacità di semplificare la gestione delle spese aziendali, si sta assistendo a una sempre maggiore diffusione di carte prepagate aziendali, di cui i travel manager e le imprese apprezzano in particolare la sicurezza e la convenienza.

Gestione dell’azienda real-time? Ci pensano le prepagate Soldo

Nel panorama delle aziende che forniscono prepagate aziendali, uno dei maggiori punti di riferimento di piccole e grandi imprese è sicuramente Soldo. Le carte ricaricabili di Soldo sono particolarmente utili per semplificare la gestione delle spese aziendali. Che si tratti di acquisti online, spese carburante o trasferte di lavoro le Carte Soldo permettono di gestire il tutto in maniera semplice, efficace e veloce.

Le carte di credito aziendali proposte da Soldo non richiedono all’azienda di aspettare tempi lunghi prima di essere emesse. Servono solo pochi minuti per effettuare la richiesta online e un paio di giorni per ricevere le carte.

Ciò che rende Soldo unico sul mercato è l’immediatezza di intervento dell’amministrazione su ogni carta: si può trasferire denaro sulle carte in tempo reale e a costo zero e si può monitorarne le transizioni h24. Inoltre, è possibile personalizzare le carte a seconda dei dipendenti a cui sono assegnate, impostandone limiti e budget.

Ma il vero punto di forza delle carte prepagate di Soldo risiede nella semplificazione. Come abbiamo detto, infatti, la gestione delle spese aziendali, specialmente quando si hanno diversi dipendenti, è piuttosto complessa e macchinosa. Con le Carte Soldo è possibile semplificare questo processo in maniera significativa. Ad esempio è possibile classificare ogni singola spesa associandola ad uno specifico progetto o ad un determinato cliente.

Inoltre le Carte Soldo sono in grado di riconoscere i dati delle transazioni e compilare in maniera automatica le note spese, inserendo i riferimenti all’importo, alla data o al tasso di cambio. Inoltre può essere allegata, alla singola spesa, la foto dello scontrino così da essere archiviata e conservata anche in formato digitale.

Carta di credito e prepagata: quale conviene?

Fatta questa panoramica delle Carte Soldo cerchiamo di capire quali, tra le carte di credito classiche e quelle prepagate rappresentino, oggi, la soluzione migliore per le aziende. Per quanto riguarda le carte prepagate, il vantaggio principale consiste nella possibilità di poterle ricevere senza dover possedere un conto corrente. Possono essere rilasciate a più persone e, per quanto riguarda la sicurezza, ci sono più vantaggi.

Infatti se si è in possesso di una carta prepagata e questa viene clonata e usata per effettuare pagamenti da un’altra persona, si rischia di perdere al massimo solo l’importo della carta. Al contrario, con le carte di credito, in caso di clonazione, si rischia di essere derubati dell’intero importo del conto.

Ciò rende le carte prepagate la scelta migliore quando si fanno acquisti telematici e quando si fa shopping online, così da mettersi al riparo da eventuali frodi.

Un vantaggio importante della carta di credito rispetto alla carta prepagata consiste invece nella possibilità di effettuare acquisti per i quali non si deve possedere necessariamente la somma da pagare sul conto. Infatti è la banca a provvedere a pagare la spesa.

Bisogna però fare attenzione a disporre della somma dovuta sul conto corrente prima della fine dei trenta giorni.